Primăria Sectorului 6 prezintă cronologia evenimentelor în Dosarul ”pașapoarte pentru ruși„ / Sunt 300 de acțiuni în civil pentru anularea actelor de stare civilă – certificate de naștere

24 nov. 2025
1821
Primăria Sectorului 6 prezintă cronologia evenimentelor în Dosarul ”pașapoarte pentru ruși„ / Sunt 300 de acțiuni în civil pentru anularea actelor de stare civilă - certificate de naștere
Sursa foto: Pixabay
Primăria Sectorului 6 vine cu noi detalii după ancheta din G4Media în care s-au prezentat datele dintr-un dosar în care peste 300 de oligarhi și infractori ruși și-au putut procura acte de identitate și pașapoarte românești.

Instituția precizează că deja 68 de cărți de identitate emise cu documente false au fost anulate de Sectorul 6. Alte 300 de procese sunt pe rol acum, precizează Primăria Sectorului 6.

„În urma articolului publicat astăzi de site-ul G4Media, intitulat „Mega-anchetă a Parchetului General după ce aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești / Ar fi folosit inclusiv numele unor soldați ucraineni morți pe câmpul de luptă”, în care este precizată Direcția Locală de Evidență Sector 6, facem următoarele precizări.

Direcția Locală de Evidență a  Persoanelor Sector 6 (DLEP) a introdus acțiuni în civil pe rolul instanțelor pentru anularea actelor de stare civilă- certificat de naștere și a anulat pe cale administrativă mai multe cărți de identitate a unor cetățeni ruși, ucraineni și moldoveni, emise în baza unor documente false.

Iată cronologia evenimentelor!

  • ⁠ ⁠În ianuarie 2024, primarul Ciprian Ciucu a schimbat conducerea de la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6 (DLEP). Existau informații că cetățeni moldoveni ucrainieni, ruși erau aduși zi de zi cu autocarul la sediu pentru transcrierea documentelor de stare civile în limba română;
  • ⁠ ⁠Pentru a opri această cerere extrem de mare, s-a stabilit ca interacțiunea să se facă doar în baza unei programări online;
  • ⁠ ⁠În vara lui 2024, conducerea de la DLEP a identificat, la depunerea documentelor pentru transcrierea în limba română a certificatelor de naștere, ordine de cetățenie română care nu păreau a fi conforme;
  • ⁠ ⁠A cercetat dosarele depuse în urmă, dar și pe cele recente și și-a dat seama că sunt probleme în multe dintre ele;
  • ⁠ ⁠Astfel, a solicitat Direcției Generale a Persoanei, structură a MAI, să fie verificate de Autoritatea Națională pentru Cetățenie toate ordinele suspecte.

I  s-a transmis oficial că nu se regăsesc în baza de date a instituției;

  • ⁠ ⁠În decembrie 2024, conducerea DLEP Sector 6 l-a anunțat pe primarul Ciprian Ciucu despre această situație. Edilul a dat dispoziție să fie anunțate autoritățile competente.

DLEP Sector 6 depus la Poliție plângere penală  pentru fals și uz de fals pentru ordine de cetățenie false.

Până pe 24 octombrie, tot DLEP Sector 6 a anulat 68 cărți de identitate pe cale administrativă.

De asemenea, a introdus 300 de acțiuni în civil pe rolul instanțelor pentru anularea actelor de stare civilă- certificate de naștere”, transmite Primăria Sectorului 6.

Comentarii
  • Baliza

    Nimeni nu poate spune exact câți infractori din Rusia au primit cetățenie română în sectorul administrat de primarul penelist Ciprian Ciucu.

    Tâlharii pesedeu peneleu i-au ajutat frățește, ca între tâlhari, pe tâlharii din Rusia. Este imposibil să se fi eliberat atâtea sute de documente de identitate ilegal fără ca autoritățile să știe. E clar că au fost toți complici.

    S-au oprit abia când tâlharii ruși au comis infracțiuni în alte state europene și autoritățile de acolo și-au dat seama că actele lor nu sunt în regulă.

    Acum Ciprian Ciucu se vrea primar la întreg Bucureștiul, ca să poată ajuta mai bine tâlharii să înfăptuiască fărădelegi.

