Donează aici. Susține o presă liberă.
Funcționăm ca organizație non-profit, iar banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt destinați integral finanțării proiectului G4Media.
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen Bank
Primăria Sectorului 6 vine cu noi detalii după ancheta din G4Media în care s-au prezentat datele dintr-un dosar în care peste 300 de oligarhi și infractori ruși și-au putut procura acte de identitate și pașapoarte românești.
Instituția precizează că deja 68 de cărți de identitate emise cu documente false au fost anulate de Sectorul 6. Alte 300 de procese sunt pe rol acum, precizează Primăria Sectorului 6.
„În urma articolului publicat astăzi de site-ul G4Media, intitulat „Mega-anchetă a Parchetului General după ce aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești / Ar fi folosit inclusiv numele unor soldați ucraineni morți pe câmpul de luptă”, în care este precizată Direcția Locală de Evidență Sector 6, facem următoarele precizări.
Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6 (DLEP) a introdus acțiuni în civil pe rolul instanțelor pentru anularea actelor de stare civilă- certificat de naștere și a anulat pe cale administrativă mai multe cărți de identitate a unor cetățeni ruși, ucraineni și moldoveni, emise în baza unor documente false.
Iată cronologia evenimentelor!
Articolul continuă mai jos
I s-a transmis oficial că nu se regăsesc în baza de date a instituției;
DLEP Sector 6 depus la Poliție plângere penală pentru fals și uz de fals pentru ordine de cetățenie false.
Până pe 24 octombrie, tot DLEP Sector 6 a anulat 68 cărți de identitate pe cale administrativă.
De asemenea, a introdus 300 de acțiuni în civil pe rolul instanțelor pentru anularea actelor de stare civilă- certificate de naștere”, transmite Primăria Sectorului 6.
Nimeni nu poate spune exact câți infractori din Rusia au primit cetățenie română în sectorul administrat de primarul penelist Ciprian Ciucu.
Tâlharii pesedeu peneleu i-au ajutat frățește, ca între tâlhari, pe tâlharii din Rusia. Este imposibil să se fi eliberat atâtea sute de documente de identitate ilegal fără ca autoritățile să știe. E clar că au fost toți complici.
S-au oprit abia când tâlharii ruși au comis infracțiuni în alte state europene și autoritățile de acolo și-au dat seama că actele lor nu sunt în regulă.
Acum Ciprian Ciucu se vrea primar la întreg Bucureștiul, ca să poată ajuta mai bine tâlharii să înfăptuiască fărădelegi.