Articole din Legea învățământului superior nr. 199/2023 care reglementează analiza plagiatelor vor fi analizate de Curtea Constituțională după ce, pe 13 noiembrie 2025, un complet de la Curtea de Apel București i-a admis o cerere în acest sens șefului Serviciului de Informații Externe (SIE), Gabriel Vlase. Decizia de sesizare a Curții Constituționale a avut loc în cadrul unui proces intentat de Vlase, în acest an, Ministerului Educației și Cercetării. Două publicații au dezvăluit, în trecut, faptul că în lucrarea sa de doctorat susținută în 2010 la Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”, Gabriel Vlase ar fi plagiat.
Șeful SIE nu a răspuns unei întrebări G4Media.ro legată de motivele pentru care a cerut sesizarea Curții Constituționale. Jurnalista Emilia Șercan a declarat pentru G4Media.ro, după ce a studiat conținutul articolelor luate în vizor de Vlase, că ”(…) este, în viziunea mea, un atac frontal la dreptul oricărei persoane de a face sesizări referitoare la plagiatele unor persoane. (…) un asalt al plagiatorilor care încearcă să apere cu orice preț dreptul lor de a fi impostori cu diplome de doctor.” În septembrie 2024, Șercan a dezvăluit faptul că mare parte din teza de doctorat a lui Vlase a fost plagiată.
Conform încheierii de ședință din 13 noiembrie 2025, un complet de judecată a admis ”cererea de sesizare a Curţii Constituţionale a Romaniei formulată de reclamantul PETRU GABRIEL VLASE în contradictoriu cu pârâtul MINISTERUL EDUCAŢIEI şi CERCETĂRII şi dispune Sesizarea Curţii Constituţionale în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art.171 alin.(2) şi (4) şi art.172 alin.(8) şi (9). din LEGE Nr. 199/2023 din 4 iulie 2023-Legea învăţământului superior.” Anterior, judecătorul a respins o solicitare a Ministerului Educației și Cercetării de a declara drept inadmisibilă această cerere. Procesul în timpul căruia a fost invocată sesizarea Curții Constituționale (CCR) a fost suspendat până când se vor pronunța judecătorii constituționali.
Cele patru articole pentru care Vlase a solicitat constatarea neconstituționalității reprezintă mare parte din eșafodajul pe care se bazează, în acest moment, învățământul superior pentru a analiza încălcările de etică în lucrările științifice. Aceste articole sunt:
“Sesizarea care face referire la articolul 171, alin. 2 și 4 este, în viziunea mea, un atac frontal la dreptul oricărei persoane de a face sesizări referitoare la plagiatele unor persoane. Din ceea ce intuiesc, se încearcă, cu mâna CCR, limitarea dreptului la sesizare al oricărei persoane, ceea ce este profund anticonstituțional pentru că dreptul la petiție este garantat de chiar Constituția României prin art. 51, însă am văzut atât de multe abominații emise de CCR încât nu m-ar mira ca acest drept să fie îngrădit.
De altfel, fostul ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, inițiatorul legii învătămâtului superior, a încercat să limiteze acest drept la sezizare, și nu m-ar mira ca tocmai ideea lui să fie preluată prin această sesizare a CCR”, a declarat jurnalista Emilia Șercan despre impactul pe care l-ar avea o admitere a neconstituționalității alineatelor din articolul 171. Pentru celelalte două alienate, de la articolul 172, ea a afirmat, în același sens, că “Este un asalt al plagiatorilor care încearcă să apăre cu orice preț dreptul lor de a fi impostori cu diplome de doctor. Dacă aceste articole vor fi declarate anticonstituționale vom asista la eșecul suprem al «României educate» a lui Klaus Iohannis, cel care a girat această lege a învățământului superior prin miniștrii girați de el, Sorin Cîmpeanu și Ligia Deca”.
Procesul în timpul căruia Vlase a obținut sesizarea Curții Constituționale a fost intentat de acesta în luna februarie a acestui an, potrivit unei anchete comune din luna aprilie 2025 G4Media.ro și Edupedu.ro, actualul șef al SIE solicitând ”verificarea de către instanță a procedurii administrative a titlului de doctor” pe care l-a obținut, în 2010, din partea Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, după cum a transmis Ministerul Educației.
Acțiunea a fost depusă la câteva luni după ce jurnalista Emilia Șercan a publicat un articol în care prezenta „probele care demonstrează că doctoratul șefului SIE, Gabriel Vlase, include cel puțin 66 de pagini de conținut plagiat, în multiple secvențe de pagini copiate bloc, din teza fostului ministru al Apărării Sorin Frunzăverde”. În 2018, fusese publicat un alt material care prezenta dovezi conform cărora Vlase ar fi plagiat în teza sa.
Vlase nu a răspuns unei întrebări G4Media.ro legată de motivele pentru care a cerut sesizarea Curții Constituționale. În cadrul articolului din aprilie, Biroul de Presă al SIE comunicase că dosarul reprezintă o chestiune personală a acestuia, ”promovat în exercitarea unor drepturi și interese legitime proprii”.
E neconstitutional sa dovedesti ca vineva a plagiat. E neconstitutional sa fie publice lucrarile plagiatorilor. Si e neconstitutional ca amaratii ca mine si ca altii sa stie sa citeasca doctorate plagiate. Eu zic sa declaram neconstitutional dreptul de a avea doctorate, ca la urma urmei de ce mai e nevoie de ele cand orice nea Traian poate sa iti faca unul cu copy paste.
Tara lu Ciordacu frate. Caragiale e un copil mic pe langa ce se intampla in Romania in zilele noastre.
Acum înțelegi de ce magistrații speciali trebuie să aibă privilegii aberante?
Magistrații de la Curtea de Apel București răspund favorabil la orice ar cere tâlharii pe care justiția română îi slujește.
Foarte probabil, CCR va admite de asemenea cererea tâlharilor.
Mă, dacă îl mai deranjați pe Vlase, de care nici președintele Dan nu are curaj să se atingă, la următoarele alegeri vi-l face președinte pe șarlatanul Călin Georgescu.
…Că la precedentele alegeri s-a implicat cu prea puțină tragere de inimă, dar dacă se străduiește nițel mai mult, pune președinte pe cine vrea el și rezerviștii lui.
Tâlharii se apără între ei, iar Vlase nu va fi niciodată sancționat că a furat o teză de doctorat.