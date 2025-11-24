Două ambarcaţiuni de agrement s-au ciocnit în Delta Dunării, pe Canalul Mila 36. În urma impactului, una dintre ambarcaţiuni a ieşit de pe şenalul navigabil şi a intrat în mal, iar un bărbat de 29 de ani a fost rănit, transmite News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea au anunţat, luni, că poliţiştii au fost sesizaţi, duminică seara, printr-un apel la 112, cu privire la faptul că, pe Dunăre, în zona Canalului Mila 36 a avut loc un accident naval.

