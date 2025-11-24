Ascultă articolul

Milioane de români au suferit de frig din cauza tăierii drastice a consumului casnic de gaze și energie electrică în perioada comunistă, în urma directivelor date de Nicolae Ceaușescu, scrie Europa Liberă.

„Dej a făcut electrificarea” sau „Ceaușescu a făcut Porțile de Fier”, „Ceaușescu a făcut Vidraru” sunt afirmații fără sens. E ca și cum ai spune: „Iliescu a făcut telefonia mobilă” sau „Ciucă & Ciolacu au pus bazele AI în România”, constată Europa Liberă la capătul unui demers jurnalistic din seria contra dezinformării.

Unul dintre cele mai rezistente mituri ale comunismului este cel care idealizează electrificarea țării în comunism și marile construcții industriale de combinate-monștri, cele care au înghițit viața din orașe întregi.

Realitatea este că harta tehnică a termocentralelor și hidrocentralelor din România a fost gata încă din anii 1930, datorită unor energeticieni educați în Elveția și Franța, deci înainte ca Europa să fie ruptă în două de Cortina de Fier, instalată de ocupația militară a Moscovei.

Nevoia de energie electrică – provocată de industrializarea forțată și izolarea țării, inclusiv energetic – a dus în anii 1980 la cea mai gravă criză energetică din istoria României.

Milioane de români au suferit de frig și trai precar din cauza tăierii drastice a consumului casnic de gaze și energie electrică. Dar nici propaganda comunistă, nici neo-ceaușismul de azi nu au vorbit despre cauze: directivele date de Nicolae Ceaușescu.

Din cauza unor ordine barbare din punct de vedere tehnic, date de Ceaușescu, situația devenise atât de gravă încât pe 17 octombrie 1985, în „unitățile Sistemului Energetic Național” au fost instituite starea de necesitate și regim militarizat.

