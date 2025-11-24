Beijingul consideră „periculoasă” desfăşurarea planificată de rachete japoneze pe o insulă din apropierea Taiwanului

Ascultă articolul

China a considerat luni „periculos” planul Japoniei de a desfăşura rachete sol-aer pe insula Yonaguni, insula japoneză cea mai apropiată de Taiwan, în condiţiile în care aceasta se află în centrul tensiunilor reînnoite dintre Beijing şi Tokyo, relatează agenția de știri AFP.

Ministerul chinez de Externe a răspuns declaraţiilor făcute duminică de ministrul japonez al apărării, Shinjiro Koizumi, potrivit cărora planul de instalare a acestor rachete este „pe drumul cel bun”, transmite Agerpres.

„Desfăşurarea de arme ofensive de către Japonia pe insulele sud-vestice din apropierea Taiwanului are ca scop în mod deliberat crearea de tensiuni regionale şi provocarea unei confruntări militare”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, într-o conferinţă de presă.

„Această tendinţă, coroborată cu declaraţiile eronate ale premierului (japonez) Sanae Takaichi, este extrem de periculoasă”, a spus ea. China şi Japonia se află într-o dispută aprinsă după ce premierul japonez a declarat pe 7 noiembrie că operaţiunile armate împotriva Taiwanului ar putea justifica o intervenţie militară japoneză pentru a apăra insula.

China, care revendică Taiwanul ca parte a teritoriului său, consideră aceste afirmaţii o provocare. „China este hotărâtă şi capabilă să-şi apere suveranitatea teritorială naţională”, a declarat Mao Ning.

„China nu va permite niciodată forţelor japoneze de extremă dreapta să schimbe cursul istoriei, nu va permite niciodată ingerinţa forţelor externe în afacerile taiwaneze şi nici renaşterea militarismului japonez”, a spus ea, referindu-se la înfrângerea Japoniei la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Pe de altă parte, guvernul taiwanez a apărat declaraţiile ministrului nipon al apărării. „Japonia are dreptul să facă tot ce este necesar pentru a proteja securitatea propriului teritoriu”, a declarat viceministrul taiwanez de externe, Wu Chih-chung, în Parlament.

„Insula Yonaguni este foarte aproape de Taiwan, iar Japonia îşi consolidează instalaţiile militare de acolo… Credem că acest lucru serveşte intereselor noastre naţionale, deoarece Japonia nu are pretenţii teritoriale şi nici ostilitate faţă de Taiwan”, a spus el. Yonaguni găzduieşte o bază a Forţelor japoneze de autoapărare, în pofida obiecţiilor iniţiale din partea locuitorilor.

Tokyo şi-a anunţat intenţia de a desfăşura acolo rachete sol-aer cu rază medie de acţiune pentru a o apăra împotriva atacurilor cu rachete şi avioane.