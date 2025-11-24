Home » Articole » Cătălin Drulă (USR) la RFI: Îi propun Anei Ciceală un parteneriat în PMB, este o mână întinsă / Candidata SENS este cotată în ultimul sondaj cu 7% 

24 nov. 2025
sursa foto: Facebook/Catalin Drula
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat, luni, la RFI că i-ar plăcea să lucreze cu Ana Ciceală, candidatul partidului SENS pe care ultimele sondaje o dau la 7%. Ciceală, ex-USR, este promovată intens de partidul extremist AUR, deși acesta o susține oficial pe Anca Alexandrescu, după cum a dezvăluit recent o investigație G4media.ro și Info Sud-Est.

”Mie mi-ar plăcea să lucrăm împreună în Primărie și dacă dumneaei își va dori să se ocupe de această zonă, de tineri, de social, ar fi un parteneriat. Restul de discuții sunt din zona privată, (…) mi-ar plăcea să facem un parteneriat și este o mână întinsă”, a declarat Drulă la RFI.

Cătălin Drulă spune că programul său politic și cel al candidatei Ana Ciceală au puncte comune: ”Eu respect dreptul oricui de a candida. De altfel, din programul Anei Ciceală, foarte multe lucruri se regăsesc în programul nostru. Avem un capitol în programul nostru despre locuirea accesibilă, care pentru mine e foarte important, tinerii trebuie să-și permită un apartament în acest oraș și avem o serie de măsuri foarte concrete, începând de la o reorganizare a Administrației Fondului Imobiliar, care are mii de apartamente în oraș, care în momentul de față sunt date pe criterii netransparente pilelor de partid, multe. E adevărat, sunt și cazuri sociale și acolo unde sunt cazuri sociale, ele rămân, dar vrem să facem o reorganizare și să le punem pe această piață pentru tineri, la niște chirii rezonabile, pe un timp, să spunem, de cinci ani, după care să-i ajutăm prin niște credite cu dobânda subvenționată de Primărie. La fel, în zona de dezvoltare, vreau să finalizăm urgent Planul Urbanistic General, pentru a construi, avem nevoie de fond locativ nou”.

Candidatul USR la Primăria Capitalei îi propune Anei Ciceală să lucreze împreună: ”Alte politici, pe zona de transport public alternativ, pe zona verde, toate astea sunt în comun în programul pe care-l are și Ana Ciceală. Mie mi-ar plăcea să lucrăm împreună în Primărie și dacă dumneaei își va dori să se ocupe de această zonă, de tineri, de social, ar fi un parteneriat. Restul de discuții sunt din zona privată”.

Întrebat dacă asta înseamnă că și-ar dori ca Ana Ciceală să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă a răspuns: ”Nu-mi permit să cer nimănui asta, dar mi-ar plăcea să facem un parteneriat și este o mână întinsă”.

Potrivit unui sondaj Atlasintel comandat de HotNews.ro, Cătălin Drulă este cotat cu 18,1%, după Ciprian Ciucu (PNL)cu 19, 2% și Daniel Băluță (PSD) cu !8,6%. Pe locul patru la mică distanțăde de Drulă se plasează Anca Alexandrescu (susținută de AUR) cu 17,9%. Sondajul sugerează o cursă extrem de strânsă, cu o diferență în marja de eroare între primii patru candidați.

 

 

