Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni la a patra ediţie a Summitului Parlamentar al Platformei Internaţionale Crimeea, desfăşurat la Stockholm, că România susţine în continuare integritatea teritorială a Ucrainei în frontierele sale recunoscute internaţional, transmite Agerpres.

„Războiul agresiv al Rusiei este o încălcare flagrantă a dreptului internaţional, precum şi un atac asupra democraţiei şi drepturilor omului. Lumea trebuie să îşi consolideze sprijinul pentru lupta Ucrainei de a-şi apăra suveranitatea şi de a-şi restabili integritatea teritorială. Încă de la început, România a condamnat în cei mai fermi termeni anexarea ilegală a Crimeei în 2014 şi actualul război de agresiune ilegal, neprovocat şi nejustificat al Federaţiei Ruse. Rămânem angajaţi pe deplin să sprijinim Ucraina atât timp cât va fi nevoie şi susţinem parcursul Ucrainei către statutul de membru cu drepturi depline al UE şi NATO. Având în vedere provocările cu care ne confruntăm azi, acţiunea decisivă şi coordonată este esenţială. Trebuie să acţionăm în acest sens”, a spus Abrudean.

El a amintit că, pe 10 noiembrie 2025, Senatul României a adoptat un proiect de lege care incriminează încălcarea şi eludarea sancţiunilor internaţionale împotriva Rusiei, prin care „cei care ajută persoane şi companii aflate pe lista de sancţiuni nu vor mai scăpa cu o simplă amendă, ci vor răspunde penal şi riscă pedeapsa cu închisoarea”.

„În ceea ce priveşte eforturile globale de sprijinire a Ucrainei, salut înfiinţarea Registrului Pagubelor cauzate Ucrainei, care a devenit operaţional în 2024. Salut şi următorul pas spre responsabilitate şi justiţie pentru Ucraina, respectiv viitoarea înfiinţare a unei Comisii Internaţionale de Soluţionare a Cererilor Ucrainei, precum şi identificarea celor mai adecvate surse de finanţare pentru crearea unui fond de compensare destinat despăgubirilor stabilite şi acordate de această comisie. Dragi colegi, acestea reprezintă dovezi clare ale determinării comunităţii internaţionale de a reafirma supremaţia dreptului internaţional, de a restabili încrederea în ordinea bazată pe reguli, unde dreptul internaţional are prioritate în faţa forţei. Rămânem uniţi pentru o pace durabilă şi justă pentru Ucraina şi pentru poporul ucrainean”, a adăugat Abrudean în discursul său.

Preşedintele Senatului a mai arătat că securitatea regională nu poate fi construită „dacă regulile sunt ignorate”.

„Războiul Rusiei a provocat suferinţe profunde oamenilor din Ucraina. Milioane de familii au pierdut locuinţe, rude sau sentimentul de siguranţă. Femeile, copiii şi persoanele în vârstă au plătit cel mai greu preţ. Aceste efecte depăşesc graniţele Ucrainei. Afectează întreaga regiune. Afectează şi România. Nu poţi construi securitate regională dacă regulile sunt ignorate. Nicio ţară nu se poate simţi în siguranţă în astfel de condiţii. România este alături de Ucraina. Am oferit protecţie celor care au fugit din calea războiului. Am oferit ajutor umanitar, sprijin financiar şi adăpost. Continuăm să susţinem independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei în frontierele sale recunoscute internaţional. Acest lucru include Crimeea. Slava Ukraini!”, a transmis Abrudean.