Președintele Nicușor Dan a declarat luni, la finalul unui Consiliu European informal despre planul american pentru Ucraina, că UE rămâne solidară cu Ucraina și că rezultatul discuțiilor va avea un impact asupra întregii regiuni.

”Am subliniat în timpul intervenției mele că trebuie să găsim soluții pentru continuarea și consolidarea sprijinului nostru pentru Ucraina, prin măsuri concrete. De asemenea, am evidențiat că există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova și a regiunii în ansamblu și că actualele discuții de pace trebuie să ia în considerare acest aspect”, a spus Nicușor Dan într-o postare pe X.

”Astăzi am luat parte la o reuniune extraordinară #EUCO foarte utilă și necesară, convocată de Președintele Costa. Am făcut schimb de opinii și evaluări privind cele mai recente evoluții legate de Procesul de Pace pentru Ucraina. Noi, ca europeni, vom rămâne uniți și am reafirmat sprijinul puternic al UE pentru Ucraina. De asemenea, am subliniat astăzi că UE aduce o valoare adăugată în conturarea și implementarea Procesului de Pace pentru Ucraina”, a mai spus șeful statului.

Liderii UE sunt într-o cursă contracronometru pentru a convinge Administrația Trump să modifice planul inițial în 28 de puncte care prevedea practic capitularea Ucrainei în fața Rusiei.