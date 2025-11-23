Cristian Socol, unul din ideologii economici ai PSD, le transmite buzoienilor că este o onoare să îl voteze pe Marcel Ciolacu

Ascultă articolul

Cristian Socol, unul dintre ideologii economici ai PSD, participant la negocierile de coaliție în anii trecuți, le-a transmis buzoienilor că este o onoare să îl voteze pe Marcel Ciolacu pentru funcția de președinte al Consiliului Județean.

„Consider că a vota un fost Prim Ministru ca Președinte CJ este o onoare pentru buzoieni. Marcel Ciolacu rămâne unul dintre oamenii pentru care Patriotismul înseamnă fapte, nu vorbe. Acuzat nedrept de diverși ignoranți cu privire la deficit (de parcă dezvoltarea vine din neant) dar ”vinovat” că nu a ”ieșit la bătaie” să explice, Marcel Ciolacu rămâne premierul care a bătut câteva recorduri”, a scris Socol, duminică, pe Facebook.

În continuarea postării, Socol a enumerat ce înseamnă din puncul lui de vedere patriotismul.

Socol e unul dintre autorii politicilor de creștere a salariilor bugetarilor într-un ritm mult mai alert decât în mediul privat.

Socol a susținut că România are printre cele mai mici impozite și taxe din UE, dar nu a vorbit despre taxarea muncii, care e printre cele mai mari din Europa. Or, taxarea muncii se răsfrânge negativ tot asupra mediului de afaceri, pentru că antreprenorii sunt cei care plătesc aceste dări la buget.

De asemenea, Socol a reclamat faptul că România colectează puțini bani la buget, dar a trecut sub tăcere dezincriminarea evaziunii fiscale sub un milion de euro printr-o lege inițiată chiar de către Marcel Ciolacu.

Reamintim că mediul de afaceri a reacționat puternic după ce guvernul Ciolacu a crescut în ultimele zile din 2024 impozitul pe dividende și a anunțat introducerea unei taxe pe construcțiile speciale deținute de companii. Ca urmare a reacțiilor negative, taxe pe construcțiile speciale a fost amânată.

Socol a fost propulsat de PSD în conducerea Fondului Român de Contragarantare, în timp ce soția sa, Aura Socol, a fost propusă tot de PSD ca membru în Consiliul de Administrație al BNR.