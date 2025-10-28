G4Media.ro
Simion anunță că AUR are pregătit un candidat la Buzău, care „îl…

Conferinta de presa organizata de Alianta pentru Unirea Romanilor, in Bucuresti, 10 mai 2023. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Simion anunță că AUR are pregătit un candidat la Buzău, care „îl va bate” pe Marcel Ciolacu în alegerile pentru președinția Consiliului Județean

Articole28 Oct • 328 vizualizări 2 comentarii

Liderul formațiunii extremiste AUR, George Simion, afirmă că are pregătit un candidat pentru președinția Consiliului Județean Buzău, care-l va învinge în alegerile din 7 decembrie pe social-democratrul Marcel Ciolacu.

„Mâine ne anunțăm candidatul care îl va bate pe Ciolacu la Buzău”, a transmis Simion pe rețele sociale, lansând și întrebarea: „Pentru primăria București pe cine să susțină AUR?”.

Reamintim că Anca Alexandrescu, realizatoarea de Realitatea Plus, a anunțat marți seara că va candida la Primăria Capitalei iar în ultima perioadă s-a speculat că aceasta ar avea sprijinul AUR. „Am luat decizia să candidez la Primăria Capitalei (…) A fost o decizie grea pentru că vă spun sincer aveam o viață foarte liniștită”, a spus Alexandrescu în emisiunea ei.

În privința alegerilor pentru șefia CJ Buzău, Consiliul Politic Naţional al PSD l-a validat pe Marcel Ciolacu. Același for l-a validat și pe Daniel Băluță pentru a candida la primăria Capitalei, în 7 decembrie.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

  1. foarte posibil, votantii de ieri ai PSD , votantii luminati ai hAUR

  2. Acolo sunt alegeri pentru bulibasa.

