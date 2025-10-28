Simion anunță că AUR are pregătit un candidat la Buzău, care „îl va bate” pe Marcel Ciolacu în alegerile pentru președinția Consiliului Județean

Liderul formațiunii extremiste AUR, George Simion, afirmă că are pregătit un candidat pentru președinția Consiliului Județean Buzău, care-l va învinge în alegerile din 7 decembrie pe social-democratrul Marcel Ciolacu.

„Mâine ne anunțăm candidatul care îl va bate pe Ciolacu la Buzău”, a transmis Simion pe rețele sociale, lansând și întrebarea: „Pentru primăria București pe cine să susțină AUR?”.

Reamintim că Anca Alexandrescu, realizatoarea de Realitatea Plus, a anunțat marți seara că va candida la Primăria Capitalei iar în ultima perioadă s-a speculat că aceasta ar avea sprijinul AUR. „Am luat decizia să candidez la Primăria Capitalei (…) A fost o decizie grea pentru că vă spun sincer aveam o viață foarte liniștită”, a spus Alexandrescu în emisiunea ei.

În privința alegerilor pentru șefia CJ Buzău, Consiliul Politic Naţional al PSD l-a validat pe Marcel Ciolacu. Același for l-a validat și pe Daniel Băluță pentru a candida la primăria Capitalei, în 7 decembrie.