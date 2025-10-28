Optsprezece migranţi morţi într-un naufragiu în largul coastelor Libiei / Accidentul vine la scurt timp de la descoperirea cadavrelor a 40 de migranţi din Africa subsahariană în urma unui naufragiu în largul coastei Tunisiei

Optsprezece oameni au murit marţi, când o ambarcaţiune din lemn care transporta zeci de migranţi s-a răsturnat în largul coastelor libiene, a anunţat agenţia ONU pentru migraţie, adăugând că alte 64 de persoane au fost salvate, transmite AFP, transmite Agerpres.

Printre supravieţuitori se numără 29 de bărbaţi, o femeie şi un copil din Sudan, 18 bărbaţi din Bangladesh, 12 bărbaţi pakistanezi şi trei bărbaţi somalezi, a menţionat Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) într-un comunicat, adăugând că nu sunt încă disponibile informaţii cu privire la naţionalităţile celor care au pierit în naufragiu.

„Acest nou naufragiu ne reaminteşte în mod brutal de pericolele grave cu care se confruntă cei care întreprind călătorii periculoase pe mare în căutarea siguranţei şi a oportunităţilor”, a notat OIM.

Organizaţia a subliniat că ruta Mediteranei Centrale, care leagă Africa de Nord de Europa, rămâne „unul dintre cele mai periculoase coridoare de migraţie din lume”.

Proiectul OIM „Migranţi dispăruţi” a înregistrat 1.046 de decese şi dispariţii de-a lungul acestei rute de la începutul anului, inclusiv 527 în largul coastei libiene.

Accidentul de marţi vine după descoperirea cadavrelor a 40 de migranţi din Africa subsahariană în urma unui naufragiu în largul coastei Tunisiei, săptămâna trecută.