Sondaj: Majoritatea palestinienilor doresc ca Gaza să fie administrată de un grup de experți, dar nu vor să fie disociată de Hamas sau de Autoritatea Palestiniană / 53% dintre respondenți consideră corectă decizia Hamas de a lansa atacul terorist din 7 octombrie

Un sondaj publicat marți de Centrul Palestinian pentru Cercetare Politică și Sondaje din Ramallah, condus de Khalil Shikaki, arată că 67% dintre palestinieni – 67% în Cisiordania și 66% în Gaza – susțin „administrarea Fâșiei Gaza de către un comitet de experți și specialiști palestinieni, inclusiv implementarea programului de reconstrucție sub auspiciile și sprijinul internațional”, scrie Times of Israel.

Opoziția față de această opțiune se ridică la 31%.

Sprijinul scade, însă, atunci când comitetul este descris ca „un comitet palestinian de profesioniști care nu sunt afiliați Autorității Palestiniene sau Hamas, care gestionează afacerile din Gaza sub umbrela internațională, în conformitate cu Planul Trump”.

În această formulare, o majoritate de 53% se opune ideii, deși o minoritate semnificativă (45%) o susține. O mică majoritate de 51% dintre locuitorii din Gaza susțin un astfel de comitet, comparativ cu doar 41% dintre respondenții din Cisiordania.

Când li se prezintă doar opțiunile de guvernare de către un comitet independent versus controlul total sau parțial al Autorității Palestiniene, doar 33% dintre respondenți sunt în favoarea controlului Autorității Palestiniene – fie total, fie împărțit – asupra Gazei.

Sondajul arată, de asemenea, că o mare majoritate – 68% – se opune intrării unei forțe armate arabe din Egipt, Iordania sau alte țări arabe și islamice pentru a menține securitatea și a dezarma Hamas. Opoziția este mult mai mare în Cisiordania (78%) comparativ cu Gaza (52%).

Când au fost întrebați despre decizia Hamas de a lansa atacul din 7 octombrie 2023, 53% au spus că a fost o decizie corectă. Acest procent este comparabil cu 50% în mai 2025, 54% în septembrie 2024, 67% în iunie 2024 și 71% în martie 2024.

Cea mai recentă creștere provine din Gaza, unde 44% susțin acum decizia — cu 7 puncte procentuale mai mult față de sondajul anterior. În Cisiordania, sprijinul se situează la 59%, identic cu cel din mai 2025.

Când au fost întrebați dacă Hamas a comis atrocitățile din 7 octombrie prezentate în videoclipurile difuzate de mass-media internațională – în care luptătorii Hamas ucideau sistematic civili israelieni, inclusiv femei și copii în casele lor – o majoritate covârșitoare de 86% susține că Hamas nu a comis astfel de acte, în timp ce doar 10% afirmă că da.

În ceea ce privește soluția celor două state, 45% își exprimă sprijinul pentru aceasta, iar 53% se opun atunci când ideea este prezentată fără detalii.

Dacă astăzi ar avea loc noi alegeri parlamentare palestiniene, 65% spun că ar participa. Dintre aceștia, 44% spun că ar vota pentru Hamas, 30% pentru Fatah și 10% pentru alte partide, în timp ce 16% rămân indeciși.

Eșantionul sondajului este de 1.200 de persoane, dintre care 760 au fost intervievate față în față în Cisiordania și 440 în Fâșia Gaza. Marja de eroare este de +/-3,5%.