Cutiile de metal care aduc pachete pentru unii și bani pentru cei care le găzduiesc / Între 100 și 150 de euro lunar, chiria celor 3 metri pătrați / Cum poți găzdui un locker

Firmele de curierat își extind tot mai mult rețeaua de lockere și instalează automate de ridicare a coletelor peste tot. Acestea rezolvă problemele clienților: pachetele pot fi ridicate când le convine, fără stres sau apeluri neașteptate. Aduc însă și venituri proprietarilor terenurilor unde sunt amplasate, scrie Ziarul de Iași.

Pentru firmele de curierat, automatele înseamnă un flux mai eficient de livrări și o productivitate crescută. În plus, pentru proprietarii de spații comerciale și dezvoltatorii imobiliari, astfel de «cutii metalice» reprezintă și o sursă de venit constantă: chiria lunară pentru găzduirea unui automat variază între 100 și 150 de euro, după cum au explicat surse din piață pentru „Ziarul de Iași”.

Deși la prima vedere chiria lunară pentru un automat de livrare a coletelor poate părea modestă, privită pe termen lung devine consistentă. Într-un an, venitul generat se situează între 1.200 și 1.800 de euro, iar pe cinci ani suma poate ajunge la 6.000–9.000 de euro, fără investiții suplimentare sau costuri majore de întreținere. Spațiul minim necesar pentru astfel de automate este de aproximativ 3 metri pătrați, în cazul celor de la Sameday, care a instalat deja aproape 5.000 de unități de tip easybox în întreaga țară.

Și FAN Courier mizează tot mai mult pe lockere, care au devenit o parte importantă a operațiunilor zilnice. La începutul acestui an, rețeaua FANbox număra 2.100 de unități în România, iar până la finalul anului 2025 compania estimează că va ajunge la cel puțin 2.600 de unități, ceea ce corespunde unei creșteri de peste 80% a volumului de colete gestionate prin aceste puncte. Ritmul de expansiune arată clar că lockerele nu mai sunt doar un serviciu suplimentar pentru companii, ci o soluție care permite și o gestionare mai eficientă a coletelor de către curieri.

Pentru proprietarii de spații, instalarea unui automat nu implică proceduri complicate. Cererea se depune online, documentele sunt verificate și semnate, iar data instalării se stabilește împreună cu compania.