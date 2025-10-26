VIDEO Premierul Ilie Bolojan, la Digi24: M-am uitat la Aeroportul Kogălniceanu, Otopeni și Romatsa. Au explodat indemnizațiile / Foarte probabil candidatul pe care îl vom susține la Primăria București este Ciprian Ciucu

TVA nu va crește și nici alte taxe, subliniez asta și sunt un om corect, dar pentru asta trebuie să menținem obiectivele bugetare. Trebuie să facem în continuare reduceri de cheltuieli

Dacă nu scazi cheltuielile și deficitul nu se menține, dacă nu vrei să intri în incapacitate de plată, atunci trebuie să crești veniturile. Aici nu e loc de întors. De aceea reforma administrației publice centrale și locale este o necesitate, altfel aceste dobânzi vin peste noi și indiferent cine va fi la guvernare va ajunge din nou într-o situație incomodă