VIDEO Premierul Ilie Bolojan, la Digi24: M-am uitat la Aeroportul Kogălniceanu, Otopeni și Romatsa. Au explodat indemnizațiile / Foarte probabil candidatul pe care îl vom susține la Primăria București este Ciprian Ciucu
Premierul Ilie Bolojan este invitat duminică seara, de la ora 21,00, în studioul Digi24. G4Media va transmite LIVE cele mai importante declarații ale primului ministru.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Despre acuzațiile că ar fi stat ilegal în fostă vilă a lui Băsescu
- Nu am stat ilegal
- Când ești pe această funcție, ai dreptul la o locuință
- Nu ca să huzurești acolo, ci ca să dormi, eu pot să dorm și într-o garsonieră
- Mi s-a spus că din considerente de securitate, stăteam la parter, cu geamul spre spațiul public, mi-au spus trebuie să te mutăm
- Am spus vă rog să vorbiți cu dl președinte să-și aleagă o locuință, am crezut că vrea să se întoarcă
- Dânsul a optat pentru altă locație și am stat acolo
- Nu am intrat pe geam în această casă
Despre posibilitatea de creștere de taxe:
- TVA nu va crește și nici alte taxe, subliniez asta și sunt un om corect, dar pentru asta trebuie să menținem obiectivele bugetare. Trebuie să facem în continuare reduceri de cheltuieli
- Trebuie să scădem cheltuielile și să eșalonăm investițiile
- Dacă nu scazi cheltuielile și deficitul nu se menține, dacă nu vrei să intri în incapacitate de plată, atunci trebuie să crești veniturile. Aici nu e loc de întors. De aceea reforma administrației publice centrale și locale este o necesitate, altfel aceste dobânzi vin peste noi și indiferent cine va fi la guvernare va ajunge din nou într-o situație incomodă
- Vom face ceea ce trebuie în noiembrie, nu există altă soluție
- Toți colegii sunt conștienți de această situație
- Dacă facem doar paleative, desființăm doar posturi vacante, nu am făcut nimic
- Dacă nu facem asta lucrurile nu o să arate bine
- Cât timp sunt pe această poziție fac ce trebuie pentru România
- Tot în noiembrie ar trebui să se rezolve și pensiile magistraților
- Dacă nu corectezi nedreptăți nu ai legitimitatea să iei alte măsuri
Despre relația cu președintele Nicușor Dan
- Avem și o relație personală, ne respectăm, ori de câte ori putem dialoga dialogăm
- De fiecare dată când sunt întrebat am răspuns cât se poate de corect și cinstit
- Colaborăm pe toate temele în care trebuie să lucrăm împreună
- Echipele noastre lucrează împreună zi de zi
- Este imposibil ca în toate aspectele două persoane să aibă viziuni identice
- Am lucrat cu dl președinte până acum bine. Dacă vrem să obținem maxim pentru țara noastră, atunci e obligatorie o relație instituțională corectă, indiferent cine este premier și președinte
Despre sondajele pentru alegerile din București și nemulțumirea față de activitatea Guvernului:
- Există de mulți ani un bazin important de oameni care sunt nemulțumiți de direcția în care merge țara
- Când ești la guvernare într-o situație dificilă trebuie să facem ceea ce trebuie. Nu calculele electorale trebuie să primeze
- Foarte probabil candidatul pe care îl vom susține e Ciprian Ciucu
- Azi s-a derulat un prim proces de desemnare, biroul de la București l-a desemnat drept candidat
- Cred că, având în vedere ce a făcut ca primar, este un candidat care poate să pună la punct foarte multe lucruri în București
- Este un om în care eu personal am încredere
Despre varianta unui eventual guvern PSD-AUR:
- Nu pot face acest tip estimări. Dacă cineva din coaliție s-a răzgândit asupra a ceea ce a semnat, poate depune o moțiune de cenzură
- Cea mai proastă situație este situația în care ești și la putere și încerci să fii și în opoziție
Despre indemnizațiile directorilor de companii
- M-am uitat la Aeroportul Kogălniceanu, Otopeni și Romatsa. Păi au explodat indemnizațiile de conducere, le-au crescut cu 30-40%
- Dacă legea nu-i mai poate forța, poate bunul simț să-i forțeze, că îi sfidează pe oameni
- Când ai servicii de tip monopol îți faci venituri, nu e problemă
- Aceste lucruri trebuie corectate
- Chiar mi-a sărit în ochi cât de mare a fost creșterea și faptul că nu au făcut nimic ca să o corecteze
Despre pensiile magistraților și CCR:
- Eu nu știu la ce s-a referit dl Grindeanu, eu știu că, având în vedere deciziile în cascadă ale CCR, proiectul a încercat să respecte practica: pensionarea la o vârstă normală, stabilirea unei pensii care este la nivelul maxim european (70%). Nicăieri în Europa nu există o pensie mai mare
- Am acordat o perioadă rezonabilă de tranziție.
- Am procedat corect și orice negocieri se poartă de către oricine este foarte bine, dar trebuie să vină cu soluții pe care le voi accepta dacă sunt mai bune.
- Dacă încalcă aceste borne ar însemna să-i trădezi pe cetățeni
- Doar puțin peste jumătate din cei peste 55 de ani mai lucrează. Avem 950.000 de persoane cu dizabilități la care se adaugă 400.000 de pensii cu invaliditate. 130.000 din ei au și pensie de handicap. Numărul iese din orice statistică
- Foarte probabil printr-o legislație foarte permisivă, avem oameni care nu-și justifică aceste drepturi.
- Exact între Crăciun și Anul Nou și de Paște sunt niște vârfuri de concedii medicale
- Dacă nu aducem oamenii în economia reală, nu am făcut nimic
- Tranziția acum este de 11 ani. Un an doi în plus nu ar fi un capăt de țară.
- Nu există nicăieri în Europa procente de 75% pentru pensii.
- Oamenii s-au săturat de păcăleli. Am cedat unde se poate ceda, dar în lucruri esențiale nu poți ceda
Despre relația cu PSD:
- Această coaliție s-a format acum patru luni pe fondul unor probleme foarte serioase pe care le avea România: criza bugetară, o economie care trebuie pusă pe temelii mult mai sănătoase și criza de neîncredere generată de nedreptățile pe care oamenii le resimțeau.
- Mi-am respectat partenerii, înțelegerile
- Datorită creditelor pe care le-am contractat, la dobânzi foarte mari, am ajuns să avem anul acesta și anul viitor plăți doar pentru dobânzi de 55 de miliarde, 11 miliarde de euro
- Din deficitul bugetar, cheltuielile cu dobânzile au ajuns la 3%
- Deși avem datorii din PIB de aproximativ 55 – 60% din PIB, pentru că nu am avut grijă de bani, plătim niște dobânzi ca și cum am avea grad de îndatorare de peste 100%
- Care sunt soluțiile: o colectare mai bună a veniturilor, o reducere de cheltuieli
- Am respectat toate partidele, miza mea nu este să fiu premier în orice condiții, ci să fac ceea ce trebuie
- Dacă nu le convine guvernul, pot iniția moțiuni de cenzură și premierul pleacă
- Acest dialog pe care-l vedem dă senzația de instabilitate, de neseriozitate
- Oamenii se așteaptă să rezolvăm problemele
- Eu nu potențez conflictele
- La finalul anului trebuie să aprobăm bugetul. Pentru a ne respecta angajamentele, trebuie să pregătim legislația care trebuie adoptată înainte
- Orice tergiversări ne duc într-o zonă în care nu le putem adopta și anul bugetar 2026 va fi compromis
Bolojan, despre inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului:
- Atunci când ai de administrat o comunitate, trebuie să faci atât proiecte de infrastructură, proiecte care țin comunitatea împreună și proiecte de infrastructură. Acesta este un proiect de infrastructură, care poate să unească. Este un monument care ține de identitatea noastră, e o lucrare de inginerie
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.