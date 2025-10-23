Bolojan, despre relația cu Nicușor Dan: Avem o relație instituțională/ Lucrăm împreună

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Antena 3, că are o ”relație instituțională” cu președintele Nicușor Dan și că lucrează împreună cu echipele de la Cotroceni pentru o serie de proiecte. El a fost întrbat de jurnalistul Radu Tudor cum comentează analizele din presă potrivit cărora Nicușor Dan îi obstrucționează activitatea de premier.

”De acest tip de scenarii nelovim periodic, dar adevărul este că avem o relație instituțională. În zonele în care avem responsabilități comune lucrăm împreună pentru a le pune în practică. Lucrăm împreună pe partea de SAFE, avem neocieri importante, astfel încât să selectăm proiectele pentru a depune în luna noiembrie pentru a obține această finanțare. E ca o asigurare pe care trebuie să ne-o facem pentru a fi o țară sigură, este o asigurare mult mai ieftină pentru că aceste credite sunt cu dobânzi mici, cu perioadă de rambursare de 40 de ani. Lucrăm împreună”, a declarat Bolojan.

Context

Jurnalistul Dan Tapalga a scris, miercuri, în editorialul ”Planurile președintelui Nicușor Dan” că ”În următorii cinci ani, președintele se va asigura că nu enervează prea tare populația cu reforme dure care i-ar putea pune în pericol al doilea mandat, altfel riscă să compromită planul de țară. Așa se explică de ce îl subminează pe Ilie Bolojan în aproape orice demers reformist, fie direct, cum s-a întâmplat în cazul creșterii TVA, care nu a avut susținere la Cotroceni, fie indirect, prin interpusul Sorin Grindeanu.

Acesta tocmai i-a comunicat că îi va cere demisia dacă reface reforma pensiilor magistraților „fără dialog” cu sistemul de justiție sau fără să asculte recomandările lui Nicușor Dan. Cel puțin interesantă poziționarea liderului PSD, despre care știm că are o bună relație de comunicare cu președintele Nicușor Dan.

Foarte probabil, șeful statului i-a aruncat în aer lui Ilie Bolojan, cu mâna PSD și CCR, proiectul de lege privind pensiile magistraților, criticat și acesta de Nicușor Dan pe motiv că nu acordă o perioadă de tranziție mai lungă magistraților pensionabili. Președintele Dan nu are nevoie de un campion al reformelor în primul său mandat. Succesul lui Ilie Bolojan ca premier ar echivala cu apariția unui potențial rival politic peste cinci ani.”