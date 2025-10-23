Două femei luptă pentru președinția Irlandei, candidata stângistă este dată favorită de sondaje

Electoratul din Republica Irlanda votează vineri în alegeri prezidențiale, în care candidata independentă Catherine Connolly are prima șansă în fața Heather Humphreys (Fine Gael, centru dreapta).

Pe buletinul de vot mai figurează și Jim Gavin, candidatul Fianna Fail (centru dreapta), care însă și-a suspendat campania după dezbaterea televizată în care a fost întrebat despre o datorie de 3.300 Euro pe care nu a plătit unui fost chiriaș al său.

Irlanda este o republică parlamentară, iar președintele, care set ales prin vot direct pentru un mandat de șapte ani, care poate fi reînnoit o singură dată. Președintele numește prim ministrul, convoacă și dizolvă parlamentul, este conducătorul suprem al forțelor armate, acordă grațierea și numește anumiți înalți funcționari ai statului, dar majoritatea acestor prerogative sunt exercitate numai la propunerea guvernului.

Dar, deși are un rol mai mult simbolic, președintele Republicii Irlanda este un arbitru al scenei politice care este adeseori confruntațională. Votul de vineri reprezintă și un test pentru partidele politice: Connolly, în vârstă de 68 de ani, care este deputată din 2016 în Dail (camera inferioară a parlamentului) este susținută de Sinn Fein (stânga naționalistă), principalul partid de opoziție și fruntaș în sondajele de opinie, dar și de Partidul Laburist și Social Democrați, și este văzută ca o contrapondere la guvernul minoritar Fianna Fail – Fine Gael, a cărei reprezentantă este de fapt Humphreys, 62 de ani, după retragerea lui Gavin.

Connolly are poziții critice față de NATO și Uniunea Europeană și susține un rol pentru Hamas în guvernarea unui stat palestinian, ceea ce a atras critici din partea guvernului de centru-dreapta condus de Micheal Martin. Alegerea ei ar putea genera o coabitare incomodă cu guvernul care sprijină un rol mai activ al UE în sprijinul Ucrainei în războiul cu Rusia, deși Republica Irlanda este prin constituție declarat stat neutru.

Sistemul de vot este “instant runoff, în care candidații sunt numerotați în ordinea preferințelor pe buletinul de vot, cu preferințele candidatului cel mai jos plasat redistribuite celorlalți candidați. Deși Gavin și-a suspendat campania, candidatura lui rămâne valabilă și teoretic el ar putea fi ales președinte. În practică, el se va clasa probabil al treilea și majoritatea preferințelor sale vor merge către Humphreys.

Indiferent cine va fi aleasă, Republica Irlanda va avea din nou o femeie președinte, după Mary Robinson (1990 – 1997) și Mary McAleese (1997 – 2011). Actualul președinte, Michael D. Higgins, ales în 2011, se retrage după cele două mandate consecutive permise de constituție.