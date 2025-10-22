Ungaria susține că nu există nicio legătură între explozia de la rafinăria Lukoil din România și incendiul de la Rafinăria MOL din Százhalombatta

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Aprovizionarea cu combustibil a Ungariei este asigurată chiar și după ce a izbucnit un incendiu la Rafinăria Dunărea a companiei MOL din Százhalombatta, județul Pesta, a precizat purtătorul de cuvânt al Mol Ungaria la o conferință de presă susținută marți, la Budapesta, potrivit agenției ungare MTI, citată de Rador.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Oficialul a mai spus că echipa pentru situații de urgență nu a măsurat în aerul din zonă nicio valoare care să depășească limita sanitară.

Directorul executiv al Grupului MOL, Krisztián Pulay, a subliniat că nu s-au găsit dovezi care să sugereze că vreo influență externă a contribuit la incendiu. De asemenea, nu există nicio legătură între explozia de la rafinăria de petrol din România și incendiul de la Rafinăria Dunărea din Százhalombatta.

Krisztián Pulay a declarat că incendiul a izbucnit într-una dintre cele trei instalații de distilare ale rafinăriei.

Aici, petrolul în procesul de rafinare, unde materia primă este separată în diferite componente în funcție de punctul de fierbere, care sunt apoi trimise la diverse alte instalații pentru procesare ulterioară.

Grupul de uzină are 120 de angajați, câte 20 de persoane pe schimb, și nimeni nu a fost rănit, a subliniat Krisztián Pulay, care a infirmat relatările din presă, conform cărora ar fi avut loc o explozie la rafinărie.

El a menționat că în caz de urgență gazele produse sunt arse la flacără, ceea ce provoacă un zgomot puternic. Potrivit directorului executiv, acest zgomot a fost perceput, probabil, de oamenii din zonă, ca fiind o explozie.

„Lanțul de aprovizionare nu este afectat de incendiu, dar pot spune cu certitudine după evaluarea pagubelor. Unitatea afectată de incendiu este importantă, dar nu este una critică pentru rafinărie în ansamblu. După ce incendiul a fost stins, angajații companiei au început să repornească rafinăria”, a mai spus directorul executiv al Grupului MOL.

Traducerea Rador: Rozália Gănciulescu