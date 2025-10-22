G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Partidul lui Dodon iese din Blocul Patriotic și formează o nouă fracțiune…

igor dodon, chisinau, proteste moldova, alegeri parlamentare
sursa foto: Andreea Pavel / G4Media

Partidul lui Dodon iese din Blocul Patriotic și formează o nouă fracțiune în Parlament, „bazată pe trei principii: suveranitate, dreptate socială și valori tradiționale”

Articole22 Oct • 439 vizualizări 0 comentarii

După anunțul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, și Partidul Socialiștilor (PSRM) a anunțat marți, 21 octombrie, că va forma propria „Fracțiune a Socialiștilor” în Parlament, „a cărei activitate se va baza pe trei principii de neclintit: suveranitate, dreptate socială și valori tradiționale”, scrie Ziarul de Gardă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit liderului PSRM, Igor Dodon, „fracțiunea va iniția anchete parlamentare privind corupția din structurile de stat, precum și verificarea acordurilor ilegale cu UE și NATO, care contravin principiului neutralității permanente a R. Moldova.”

„Vom continua să promovăm diplomația populară și relațiile interparlamentare, pledând pentru menținerea statutului de membru al R. Moldova în CSI, restabilirea relațiilor strategice cu Federația Rusă și Republica Belarus, precum și pentru extinderea cooperării reciproc avantajoase cu China și alți parteneri care respectă suveranitatea țării noastre.

Partidul Socialiștilor intenționează să consolideze relațiile cu partidele europene care susțin demnitatea națională și dreptatea socială — inclusiv cu grupurile «Identitate și Democrație» și «Patrioții pentru Europa». Aliații noștri firești sunt partidele Fidesz (Ungaria) și SMER (Slovacia)”, a scris Dodon.

PSRM a candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie pe listele Blocului Patriotic, alături de Partidul Comuniștilor, care a anunțat pe 18 octombrie, că va avea propria fracțiune în Parlament și Partidul „Viitorul Moldovei”, condus de Vasile Tarlev.

Blocul Patriotic a a fost votat de 381.984 de cetățeni și a obțiunut în urma alegerilor 26 de mandate în Parlament.

Pe 16 octombrie, Înalta Curte a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate din 28 septembrie 2025. Decizia a fost luată în ședință publică, în urma examinării sesizării depuse de Comisie.

Astfel, prima ședință a Parlamentului de legislatura a XII-a va avea loc miercuri, 22 octombrie, începând cu ora 10:00. Ședința va fi prezidată de decanul supleant ca vârstă, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin (84 de ani) a refuzat să deschidă prima ședință în calitate de decan de vârstă, iar următorul cel mai vârstnic deputat, Nicolae Botgros (72 de ani), a refuzat din motive personale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Igor Dodon, fostul președinte moldovean pro-rus dă mâna cu ambasadorul Federației Ruse și visează la un „parteneriat strategic”

Articole26 Aug 2025
0 comentarii

Fostul preşedinte moldovean prorus Igor Dodon, despre vizita liderilor europeni la Chişinău: „Este un amestec în treburile interne şi ameninţă. Tovarăşe Macron, nu vom uita”

Articole22 Aug 2025
0 comentarii

O investigație a Ziarului de Gardă arată cum a fost fraudat referendumul din Republica Moldova. Rețeaua lui Ilan Șor, de partea prorusului Alexandr Stoianoglo, candidatul socialiștilor lui Igor Dodon

Articole31 Oct 2024
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.