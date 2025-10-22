Marile companii grecești de asigurări își îndreaptă atenția către România

Prognozele care indică marje semnificative de dezvoltare și profituri ridicate determină marile companii grecești de asigurări să se concentreze pe România – o piață dinamică, dar în același timp exigentă, care în ultimii ani a devenit un nou câmp de concurență între „greii” sectorului, arată o analiză a portalului elenă Mono News, citată de Rador.

România, ca urmare a extinderii pe scară tot mai mare a asigurărilor și a stabilizării mediului său financiar, se afirmă drept o destinație strategică pentru companiile grecești care caută o nouă sursă de creștere în Balcani.

Piața se află deja într-o fază de reașezări puternice, iar inițiativele de extindere în străinătate se succed una după alta. Relevant este recentul acord al Europe Holdings, care a achiziționat 50% din Alpha Insurance Brokers, o filială a Vista Bank România ce aparține grupului Vardinoyannis.

Acordul marchează nu doar extinderea prezenței capitalului grecesc în România, ci și intrarea pe o piață de asigurări cu perspective de creștere rapidă, concurență ridicată și marje semnificative de diferențiere.

Această mișcare reflectă noul moment propice care se conturează pe harta asigurărilor din regiune – o hartă în care antreprenoriatul grecesc încearcă acum să obțină o poziție permanentă, investind în sinergii puternice, know-how și extindere geografică.

Reamintim că Eurolife este prezentă și în România, cu filiala Eurolife FFH Asigurări De Viață S.A., iar până de curând și Ethniki Insurance avea o filială.

Alianța Kokkalis-Vardinoyannis

Intrarea companiei Europa Insurance pe piața românească nu a fost deloc o surpriză. În urmă cu câteva luni, compania lui Nikos Makropoulos anunțase prima sa expansiune internațională, alegând România drept „poartă de ieșire” către piețele externe, în regim de prestare liberă de servicii.

Această mișcare marchează tranziția companiei Europa Insurance către o nouă eră a orientării spre exterior, integrată într-un plan ambițios de dezvoltare strategică, elaborat de echipa de management formată din Socratis Kokkalis, Giannis Papavassiliou și Nikos Makropoulos.

Conducerea vede expansiunea europeană ca o evoluție naturală a avântului pe care compania l-a câștigat pe piața internă. În același timp, conducerea se concentrează pe crearea de parteneriate cu mari companii grecești de construcții care operează în România și în alte state balcanice, valorificând participarea lor tot mai mare la proiecte de infrastructură tehnică.

De un interes deosebit este activitatea companiei Europa Insurance și în sectorul scrisorilor de garantare, fiind una dintre cele două companii de asigurări din Grecia cu autorizația de a emite astfel de scrisori.

Următorul pas, deja planificat, este extinderea în Bulgaria, în contextul apropiatei aderări a țării la zona euro de la 1 ianuarie 2026 – o evoluție care este de așteptat să sporească stabilitatea și atractivitatea pieței locale.

Cu investiții care depășesc 112 milioane de euro în sectorul asigurărilor și cu achiziții de companii precum NAK și Amyna în sectorul brokerajului, compania, listată la Bursa din Atena, își consolidează în mod sistematic prezența.

Chiar conducerea ei a recunoscut că demarează contacte pentru noi achiziții, atât în ​​Grecia, cât și în străinătate, ceea ce confirmă faptul că Europe Insurance nu vede orientarea spre exterior ca pe un experiment, ci ca pe o pârghie permanentă de dezvoltare.

Interamerican și Hellas Direct

Vara trecută, compania Anytime a grupului Interamerican, a anunțat că își începe operațiunile în România, un demers care este de așteptat să consolideze expansiunea strategică a Interamerican în Europa de Sud-Est.

Această mișcare face parte din strategia mai amplă a grupului Achmea (compania-mamă a Interamerican) de a-și consolida prezența în asigurările digitale în Europa, jucând oricând un rol de lider în dinamica piețelor din Europa Centrală și de Est.

Hellas Direct se extinde, la rândul ei, în Europa Centrală și de Est și a înregistrat o creștere semnificativă de la intrare sa în România, în urmă cu aproximativ 3 ani. Ba chiar a anunțat o nouă investiție de 68 de milioane de euro pe piața locală, pentru a-și consolida prezența în țară și a extinde serviciile oferite.

Acest demers confirmă încrederea companiei în potențialul României ca piață în creștere rapidă și consolidează rolul Hellas Direct ca jucător cheie în sectorul asigurărilor pe plan intern.

Traducerea Rador: Carolina Ciulu