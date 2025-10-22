Duel de gală în snooker: Ronnie O’Sullivan îl va întâlni pe campionul mondial Zhao Xintong la Macau

Ronnie O’Sullivan și Zhao Xintong se pregătesc pentru un nou capitol în snookerul mondial: un duel spectaculos pe 31 octombrie, la Macau. Vorbim despre un meci demonstrativ, un eveniment menit să unească spectacolul sportiv cu turismul de lux.

De șapte ori campion mondial, Ronnie se va duela din nou cu Zhao, după ce chinezul l-a învins categoric în semifinalele Campionatului Mondial de anul acesta de la Crucible.

Duelul are o semnificație specială: simbolizează transferul de generație și creșterea uriașei popularități a snookerului în Asia.

Planul organizatorilor este unul clar: snookerul să devină instrument de turism și imagine, iar Ronnie O’Sullivan și Zhao Xintong sunt vectorii necesari.

Macao vrea să-și consolideze imaginea de „Oraș al Sporturilor”.

„Continuăm să susținem integrarea dintre sport și turism, iar snookerul reprezintă o punte excelentă între performanță, spectacol și cultura asiatică”, au declarat reprezentanții Wynn.

Biletele pentru acest duel cu un afiș extraordinar costă 72,5 dolari, iar rezidenții din Macao și membrii Wynn beneficiază de o reducere de 25%.

Cererea de bilete pentru un asemenea meci este ridicată.

Meciul pe care Ronnie îl va juca în Asia nu trebuie să surprindă neapărat pe cineva: relația lui O’Sullivan cu această parte a lumii este tot mai strânsă în ultima perioadă.

De cealaltă parte, pentru Zhao Xintong este ocazia perfectă de a celebra în fața fanilor din regiune titlul mondial istoric cucerit în 2025: primul chinez care a devenit campion al lumii în snooker.

Trebuie adăugat faptul că partida nu va conta în clasamente, fiind doar un eveniment de promovare atât pentru zona respectivă, cât și pentru snooker (să ducă acest sport către un nou public global).

Ronnie O’Sullivan vs Zhao Xintong at Wynn Macau#snooker pic.twitter.com/4If5d6QE4a — Bozena Kucharska (@lovselby) October 17, 2025

