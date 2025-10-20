Liderul mondial din snooker explică motivele declinului: „Încrederea și noul tac”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Judd Trump nu travesează deloc un moment fast al carierei, liderul mondial din snooker câștigând ultimul turneu în urmă cu aproape un an de zile. În pofida acestei perioade de secetă prelungită, englezul rămâne optimist. Mai mult decât atât, Judd explică motivele declinului: noul tac și încrederea care i-a cam dispărut.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Judd Trump vorbește despre lipsa de formă: A pierdut din încredere și are nevoie de timp pentru a se obișnui cu noul tac

„Nu sunt la fel de încrezător ca până acum, deci nu sunt la fel de fluent, dar am jucat destul de bine după ce am fost condus cu 1-0”, a declarat Trump după victoria cu 4-2 contra lui Anthony McGill de la Openul Irlandei de Nord.

În vârstă de 36 de ani, Judd a explicat care sunt cei doi factori care au dus la căderea din jocul său: nivelul de încredere care s-a diminuat și noul tac, unul folosit de doar o lună și cu care trebuie să se obișnuiască (tacul anterior l-a folosit preț de șapte ani).

„Sunt atât de obișnuit să joc cu același tac de atât de mult timp. Acesta este atât de diferit, încât este foarte ușor să uit că am tacul doar de o lună… Cred că dacă voi obține o victorie atunci voi fi în regulă”, a spus Trump, citat de metro.co.uk.

Seceta nu-l descurajează pe Trump: „Nu am făcut prea multe greșeli.”

Judd contrazice presa de profil care scrie despre el că este în derivă, englezul precizând că înfrângerile au fost cu un scor strâns.

„Nu e ca și cum aș fi fost zdrobit cu 5-0, 5-1. Atunci aș fi îngrijorat. Este doar un cadru ciudat, pur și simplu nu am șanse cum am avut sezonul trecut și sezonul precedent.

Am câștigat toate acele evenimente mari de anul trecut în timp ce călătoream, așa că da, nu există nicio diferență anul acesta”, a completat Judd Trump.

Liderul mondial din snooker ține să-și asigure fanii că schimbarea locuinței în Dubai și timpul mult petrecut în Hong Kong nu i-au afectat forma.

La Openul Irlandei de Nord pentru Judd Trump urmează un duel cu Jackson Page în turul al doilea al competiției.

Englezul spune că obiectivul său la Belfast este să cucerească al cincilea titlu.