Snookerul are un nou mister: Ce se întâmplă cu Judd Trump, liderul mondial apatic

Judd Trump se menține pe locul 1 mondial în ierarhia din snooker, dar la forma pe care o arată este doar o chestiune de timp până când poate fi detronat. Legendarul Stephen Hendry trage un semnal de alarmă și spune că englezul ar trebui să fie tare preocupat de nivelul pe care-l arată. „Adversarii nu-l mai privesc cu teamă”, transmite Hendry.

Performanțele din 2025 ale lui Trump ridică tot mai multe semne de întrebare. După un sezon anterior de vis, britanicul trece printr-o perioadă în care snookerul său nu prea mai impresionează pe nimeni: fără nicio victorie în turnee de clasament și fără vreun trofeu în ultimele luni.

Stephen Hendry trage un semnal de alarmă și spune că dacă ar fi în locul lui Judd ar fi îngrijorat.

În podcastul Snooker Club, septuplul campion mondial a vorbit deschis despre situația pe care o traversează Trump.

„Dacă aș fi în locul lui Judd… Judd s-ar putea să nu fie îngrijorat, dar dacă aș fi în poziția lui de număr unu mondial, aș fi. Nu a câștigat niciun turneu în anul calendaristic”, a spus Hendry.

„A fost obișnuit să fie un câștigător în serie. Dacă aș fi în locul lui, nu mi-ar plăcea să fiu în această situație. Doar pune mai multă presiune pe următorul eveniment, și pe următorul, și pe următorul”, atrage atenția Hendry.

Scoțianul, multiplu campion mondial, explică și care este riscul stagnării.

„E ușor să spui că va fi bine, pentru că e numărul unu mondial, dar în snooker nu poți sta pe loc. Dacă o faci, mergi înapoi. Sunt mulți jucători dornici să-ți ia locul.

Când începe să piardă, ceilalți jucători văd asta și nu mai sunt la fel de speriați când intră împotriva lui, nu mai sunt intimidați, adversarii nu-l mai privesc cu teamă”, adaugă Stephen Hendry.

Cu toate că traversează un moment mai dificil al carierei, Hendry este de părere că Judd își poate reveni, are prea multă calitate.

„Sunt sigur că va schimba situația, pentru că este atât de bun. Are nevoie doar de două-trei meciuri câștigate clar, prin joc convingător, ca să-și recapete încrederea”, conchide Hendry.

Rezultatele obținute de Judd Trump în acest sezon în turneele de clasament

Saudi Arabia Masters: Oliver Lines 5-3 Judd Trump

Wuhan Open: Gary Wilson 5-4 Judd Trump

English Open: Elliot Slessor 4-3 Judd Trump

British Open: Shaun Murphy 4-3 Judd Trump

Xi’an Grand Prix: Matthew Stevens 5-4 Judd Trump