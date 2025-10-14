Schimbări importante în clasamentul mondial din snooker după încheierea Xi’an Grand Prix

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Mark Williams continuă să uimească lumea snookerului și la 50 de ani, galezul revenind în top 4 mondial după ce a câștigat Xi’an Grand Prix. Williams l-a depășit pe Ronnie O’Sullivan, cel care în prezent se găsește pe cinci. Lider mondial se menține Judd Trump.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

La 50 de ani și 206 zile, Mark Williams a devenit cel mai bătrân campion din istgoria turneelor de clasament din snooker, el depășind recordul deținut de acum 43 de ani de compatriotul Ray Reardon.

Pentru Williams a fost cel de-al 27-lea titlu de clasament din carieră.

„Este incredibil să ajungi din nou în top 4 la această vârstă. Întotdeauna am crezut că experiența poate conta la fel de mult ca tineretul”, a declarat Williams după victorie.

Prin încasarea premiului de 177.000 de lire sterline, galezul revine în top 4 mondial, demonstrând longevitatea sa incredibilă în snooker.

Schimbări în top 16 mondial din snooker

Judd Trump se menține lider, cu toate că nu a avut parte de rezultate fantastice în ultima perioadă.

Kyren Wilson (campionul mondial din 2024) se menține pe doi, iar Neil Robertson completează podiumul mondial din snooker.

Mark Williams se poziționează în fața lui Ronnie O’Sullivan. Pe șase se găsește John Higgins, scoțianul fiind urmat de Ding Junhui, Mark Allen, Shaun Murphy și Mark Selby, cel care închide top 10.

Gary Wilson a ajuns în semifinale la Xi’an Grand Prix și a reintrat în top 16 în fața lui Chris Wakelin, în timp ce Si Jiahui a coborât pe locul 17.

„Este posibil ca aceste schimbări să fie temporare, dar fiecare punct contează până la Campionatul Regatului Unit de la York”, a explicat un analist al clasamentului.

Daniel Wells a urcat șase locuri și a ajuns pe locul 41, cel mai bun al carierei, datorită semifinalei consecutive la Xi’an.

Liam Pullen a câștigat 21 de locuri, ajungând pe 82, și se pregătește să intre în top 64 în sezonul viitor.

Clasamentul mondial din snooker

1 Judd Trump £1,755,550

2 Kyren Wilson £1,353,800

3 Neil Robertson £1,064,850

4 Mark Williams £993,500

5 Ronnie O’Sullivan £938,850

6 John Higgins £774,750

7 Ding Junhui £648,350

8 Mark Allen £637,750

9 Shaun Murphy £615,400

10 Mark Selby £576,350

11 Xiao Guodong £575,900

12 Zhao Xintong £564,750

13 Barry Hawkins £531,050

14 Zhang Anda £476,950

15 Gary Wilson £471,300

16 Chris Wakelin £470,300

— — —

17 Si Jiahui £455,000

18 Jak Jones £377,300

19 Ali Carter £372,050

20 Stuart Bingham £365,300

21 Wu Yize £346,500

22 Tom Ford £341,850

23 Elliot Slessor £336,850

24 David Gilbert £307,500

25 Stephen Maguire £282,650

26 Joe O’Connor £274,600

27 Hossein Vafaei £273,800

28 Pang Junxu £257,300

29 Jack Lisowski £250,600

30 Zhou Yuelong £246,950

31 Yuan Sijun £232,900

32 Lei Peifan £232,400.