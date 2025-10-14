Victor Negrescu: Candidez pentru una din funcţiile de prim-vicepreşedinte PSD, alăturându-mă echipei conduse de Grindeanu

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a afirmat, marţi, că, la Congresul din 7 noiembrie, va candida pentru una dintre cele cinci funcţii de prim-vicepreşedinte al partidului în echipa propusă de Sorin Grindeanu, transmite Agerpres.

„România are nevoie, astăzi, de mai mult curaj din partea clasei politice, de profesionalism, dar şi de disponibilitate pentru un dialog real cu cetăţenii. Nu mai există lideri providenţiali. Nu există nici monopolul adevărului. Există echipe puternice şi arta de a asculta ce are nevoie societatea pentru a rămâne unită şi puternică. Doar împreună putem construi viitorul. După o reflecţie amplă şi multe discuţii cu colegii mei, am decis să fac încă un pas în faţă şi să îmi asum şi mai multe responsabilităţi, alăturându-mă echipei conduse de Sorin Grindeanu, candidând pentru una dintre cele cinci funcţii de prim-vicepreşedinte al Partidului Social Democrat. Ne cunoaştem de multă vreme şi apreciez atât rezultatele sale la Transporturi, cât şi faptul că acceptă opinii diferite”, a scris Negrescu, pe Facebook.

Potrivit acestuia, Congresul PSD din noiembrie „nu este despre persoane”, ci despre o viziune comună şi un proiect social-democrat pentru România.

„Un Congres al reunificării, în care îi aducem pe toţi colegii într-o echipă unită, echipa PSD. Atunci când am fost uniţi, am avut un impact mai mare şi am reuşit să rezistăm atacurilor destinate să divizeze acest partid. Adversarii noştri politici sunt în afara partidului. Un Congres al reconstrucţiei, prin care pornim un mare şantier pentru modernizarea partidului. Structurile interne trebuie relansate, iar partidul trebuie să producă soluţii şi politici publice noi. Un Congres al identităţii, în care afirmăm cu tărie cine suntem şi pentru ce luptăm. Membrii şi simpatizanţii noştri trebuie să aibă încredere că luptăm împreună pentru acelaşi crez”, a transmis europarlamentarul.

Victor Negrescu a adăugat că implicarea lui Claudiu Manda în funcţia de secretar general îi dă încrederea că social-democraţii vor reuşi să se organizeze mai bine, într-un nou context politic plin de provocări.

„În ciuda tuturor dificultăţilor şi a unei coaliţii cu trei partide de dreapta, am dovedit că putem aduce un plus de echilibru în actul de guvernare. Da, sunt costuri politice. Dar imaginaţi-vă ce ar fi fost dacă PSD era în opoziţie. Nu exista nicio frână la politicile austerităţii. Astăzi, reuşim, prin argumente, să întoarcem volanul acestei guvernări în direcţia corectă. Provocările vor continua. Dar, dacă rămânem uniţi, profesionişti şi ancoraţi în valorile noastre, vom câştiga nu doar în alegeri, ci încrederea oamenilor. Congresul nu e un scop în sine. Este un nou capitol pentru echipa PSD. Pentru o Românie echilibrată, puternică şi solidară”, a subliniat el.

