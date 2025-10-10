SURSE Europarlamentarul Claudiu Manda, în cărți pentru funcția de secretar general al PSD / Când va fi organizat congresul care va alege noua conducere

Europarlamentarul Claudiu Manda are șanse mari de a fi propunerea actualului președinte interimar, Sorin Grindeanu, pentru funcția de secretar general al PSD, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid. Potrivit acestora, Sorin Grindeanu i-ar fi propus lui Manda să candideze pe moțiunea sa la viitorul Congres pentru funcția de secretar general, ocupată în prezent de Paul Stănescu. Potrivit unor surse, Claudiu Manda ar urma să accepte, cel mai probabil, oferta lui Grindeanu.

Europarlamentarul PSD nu a răspuns până la ora publicării articolului întrebărilor G4Media.ro.

Congresul PSD, care ar urma să aleagă o nouă conducere, ar putea avea loc la sfâșitul lunii octombrie. PSD va organiza săptămâna viitoare un CPN (Consiliu Politic Național), în cadrul căruia se va decide data exactă a Congresului. Sorin Grindeanu a declarat că ar fi bine ca aceste alegeri interne să fie organizate până în postul Crăciunului.

„Am anunţat colegii că săptămâna viitoare vom face şi un Consiliu Politic Naţional, undeva la începutul săptămânii. Ştiţi că CPN-ul are, prin statut, atributul de a convoca un congres. Asta nu înseamnă că asta se va întâmpla săptămâna viitoare (..) dar în această toamnă vom organiza congresul, sigur. Ar fi bine să fie până a intra în postul Crăciunului”, a spus el.

Sorin Grindeanu asigură începând cu 20 mai 2025 interimatul funcției de președinte al Partidului Social Democrat. Marcel Ciolacu a anunțat marți, 20 mai, că își dă demisia din funcția de președinte al PSD. El a condus Partidul Social Democrat din 22 august 2020.

Context

În aprilie 2013, Claudiu Manda a fost ales președinte al PSD Dolj, una dintre cele mai puternice filiale din țară, el fiind singurul candidat. În august 2014, Manda a fost numit în postul de ministru delegat pentru Buget, înlocuindu-l pe Liviu Voinea. La alegerile europarlamentare din 2019, a câștigat un mandat din partea partidului PSD, fiind afiliat grupului S&D. În toamna anului 2023, Claudiu Manda a fost reales în fruntea organizației PSD din Dolj.

Manda este căsătorit cu Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii în epoca Dragnea și actualul primar al Craiovei.

Claudiu Manda a terminat Facultatea de Științe Economice în 1998 la Universitatea din Craiova, iar între 2002 și 2003, a studiat la Școala Academică Postuniversitară „Ovidiu Șincai”, specializarea Management Politic, potrivit unui profil realizat de Recorder.ro

În anul 2005 a absolvit și cursurile controversatului Colegiu Național de Apărare. De asemenea, în 2011, a urmat și cursurile Colegiului Național de Informații – școala postuniversitară a Academiei Serviciului Român de Informații.

Între 2017 și 2019 a fost președinte al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul SRI.

Claudiu Manda a fost unul dintre oamenii din PSD care l-au susținut pe fostul lider social-democrat, Liviu Dragnea, inclusiv când era audiat la DNA.