Cum trebuie citit corect un lider PSD / Traduceri din Sorin Grindeanu

În ziua alegerii sale la șefia PSD, Sorin Grindeanu a ținut un discurs aluziv, plin de fraze cu subînțeles. E nevoie de mici explicații, note și precizări pentru a fi corect înțeles. Chiar dacă a dorit, poate, să spună cu totul altceva, am încercat să traducem pentru cititori sensul corect al cimiliturilor sale.

„Se dă șpagă milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt, o adaptare modernă a șpăgii de supraviețuire”. Aici, Grindeanu a dorit, probabil, să-l atace pe Ilie Bolojan, să dezlipească eticheta corupției de PSD și să o lipească pe alte frunți. Numele premierului apare în dosarul Fănel Bogos, omul de afaceri care s-ar fi dus în audiență la Palatul Victoria împreună cu șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu. Cei doi sunt cercetați sub acuzația de trafic de influență, dare de mită și șantaj de către DNA, dar fără nicio legătură cu audiența de la Palatul Victoria.

Totuși, Sorin Grindeanu a riscat destul de mult vorbind despre șpagă în prezența fostului lider PSD, Adrian Năstase, invitat la Congres, multiplu condamnat pentru corupție. Ceasul rău a făcut ca, tot vineri, DNA să anunțe un dosar de corupție care vizează un fost senator PSD. El este acuzat că ar fi promis un milion de euro ministrului Apărării pentru încheierea unor contracte. Câtă lipsă de inspirație pe Grindeanu să vorbească de glonț în casa împușcatului, despre corupție de față cu Năstase, și despre șpăgi în ziua șpăgii de un milion promisă de un pesedist!

„România e ca un autobuz fără frâne, în timp ce șoferul își face selfie în loc să țină de volan”. Aici, Grindeanu a dorit să-l atace din nou pe Ilie Bolojan, dar toți pesediștii știu că fostul premier Marcel Ciolacu este cel care a tăiat frânele autobuzului.

„Astăzi, în fața dumneavoastră, declar ofensivă totală împotriva celor care vorbesc despre modernizarea României, dar nu au construit niciun drum, ofensivă totală împotriva populismului găunos”. A vorbi despre populism găunos la un Congres PSD este la fel de inspirat ca discursul despre corupție în prezența lui Adrian Năstase.

„Pentru prima dată în istoria partidului, vreau să le mulțumim liderilor social-democrați care au condus în cele mai grele timpuri și au ținut PSD în prim-planul politicii românești: Adrian Năstase, în timpul căruia România a intrat în NATO, Mircea Geoană, în mandatul căruia România a intrat în UE, Victor Ponta, în mandatul căruia pulsul social al României s-a schimbat, Marcel Ciolacu, în mandatul căruia România a intrat în Schengen.” Sorin Grindeanu a uitat să spună că tot un fost lider PSD era să ne scoată și din NATO, și din UE, și din Schengen: Liviu Dragnea.

„Am construit sute de kilometri de autostradă în ultimii ani, dar uneori am pierdut drumul către oameni.” Poate că PSD a pierdut uneori drumul către oameni, dar Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu au găsit drumul către Monaco și o companie ieftină de turism: Nordis Travel. Ei nu au nevoie de autostrăzi.

Congresele PSD au arătat mereu ciudat. Spre finalul lor, am avut mereu neplăcuta senzație că „hoțul strigă hoții”.

Cam tot ce spun liderii partidului trebuie citit fix pe dos, la fel ca discursurile oficialilor ruși. Cu Sorin Grindeanu candidat unic, poate nu degeaba își spun, între ei, mai în glumă, mai în în serios, „la noi, la Partidul Comunist…”. Chiar și după moartea lui Ion Iliescu.

