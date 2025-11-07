G4Media.ro
Bolojan: Legea privind subvențiile partidelor trebuie modificată, dar este nevoie de acord…

Bolojan: Legea privind subvențiile partidelor trebuie modificată, dar este nevoie de acord parlamentar

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că legea privind subvențiile încasate de partidele politice trebuie modificată, cu un buget alocat între campanii “la un nivel rezonabil care să le asigure funcționarea”, însă pentru a face acest lucru este necesar un acord parlamentar.

“Este evident că în anii trecuți o bună parte din sumele pe care le-au primit partidele politice au fost folosite și între campanii pentru a asigura o promovare mai corectă sau mai puțin corectă în anumite vehicule media”, a spus premierul, care este și lider al PNL, invitat la HotNews.

“Ce trebuie făcut pe fond pentru a evita aceste situații” este “să modificăm legea”,  iar  “bugetele pentru partide să fie între campanii la un nivel rezonabil care să le asigure funcționarea”.

Acesta a invocat modelul german, cu “delimitări cât se poate de clare, transparență totală și alocare pe componente”, cu “limite clare”

“Nu ai voie să-ți arunci banii pe geam să-ți faci publicitate incorectă”, a continuat el.

Bolojan a precizat că sumele pe care le va cheltui PNL vor fi transparente, dar a susținut că nu poate face publice fondurile care au fost cheltuite înainte de venirea sa la conducerea partidului:”Nu am ce să fac decât să respect acele condiții contractuale”

“Întotdeauna în instituțiile pe care le-am condus a fost asigurată transparența cheltuielilor dar nu pot să răspund pentru ce au făcut alții acum doi ani sau cinci ani”, a mai spus el.

