VIDEO Ilie Bolojan spune că reforma administrației publice locale și centrale trebuie adoptată înaintea bugetului pe anul viitor / „Eu sper că până la sfârșitul acestei luni vom rezolva aceste pachete”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Digi24, că pachetul privind reforma administrației publice locale și centrale trebuie adoptat înaintea adoptării bugetului pe anul 2026 și și-a exprimat speranța că aceste proiecte vor fi „rezolvate” până la finalul acestei luni.

„Adoptarea acestor pachete este o necesitate. Dacă vrem ca anul viitor să ne reducem cheltuielile, deci să ne încadrăm într-o țintă de buget care să se apropie de 6% pentru a recâștiga încrederea, în așa fel încât să ne scădem dobânzile la care ne împrumutăm, pentru că dacă nu ne reducem dobânzile la care ne împrumutăm, gândiți-vă că anul viitor vom plăti dobânzi care se ridică la aproximativ 60 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă 3% din PIB”, a declarat premierul Bolojan.

Premierul a admis că „discuțiile s-au lungit”, pentru că „niciodată restructurările nu se fac cu aplauze, nici la scară mică, nici la scară mare”.

„Dar sper că în perioada următoare vom ajunge la o soluție, în așa fel încât, înainte de aprobarea bugetului, să avem pachetul pe administrație adoptat. Dacă nu adoptăm pachetul pe administrație, practic bugetul nu va putea fi construit în mod sănătos pe anul viitor, pentru că el se bazează pe legile care sunt în vigoare. Or, nu ne mai putem permite să finanțăm, în măsura în care am finanțat până acuma, cheltuieli care nu se justifică nici în administrația centrală, nici în cea locală”, a precizat Ilie Bolojan.

Ce se întâmplă cu reforma pensiilor magistraților

„La fel este și cu cele două proiecte care practic în momentul de față sunt blocate prin deciziile Curții Constituționale. Este un pachet fiscal unde înțeleg că două din articole au fost declarate neconstituționale. Vom aștepta motivarea. Sper ca în zilele următoare să apară, în așa fel încât atât pe pachetul fiscal, cât și pe pachetul pe magistrați să putem lua niște decizii și să revenim pentru a fi adoptate. Ele au efecte care țin atât de încasarea veniturilor la buget, dar și efecte de achitate socială”, a spus premierul.

Despre TVA și creșterea altor taxe

„TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor, condiţia de bază însă este să construim un buget serios care să se bazeze, nu pe proiecţii care n-au niciun fundament, ci pe realitate. Pentru asta, indiferent cine este în guvernare, indiferent cine ar fi premier, nu poţi fugi de deficitul enorm pe care îl avem”, a spus Ilie Bolojan, întrebat dacă vor fi majorate taxe anul viitor.