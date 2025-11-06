Cehia va reduce ajutorul militar acordat Ucrainei, afirmă cel ce ar urma să fie noul ministru de externe / O îndepărtare de Kiev ar fi un „cadou de Crăciun” pentru Putin, a replicat actualul ministru de Externe

Cehia — unul dintre cei mai fideli aliați ai Ucrainei — ia în considerare reducerea fluxului de arme și muniții atât de necesare forțelor de la Kiev atunci când noul său guvern va prelua controlul în următoarele săptămâni, potrivit unui lider cheie al viitoarei coaliții, scrie Politico.

Filip Turek, președintele partidului populist de dreapta Motorists, care a semnat săptămâna aceasta un acord pentru a ajuta la formarea unui guvern, a declarat că țara sa „își va menține angajamentele față de NATO și respectarea dreptului internațional”.

Cu toate acestea, el a continuat, „va acorda prioritate eforturilor diplomatice pentru a pune capăt războiului din Ucraina și a atenua riscurile de conflict în Europa, trecând de la ajutorul militar finanțat din bugetul național la sprijin umanitar și concentrându-se pe nevoile de securitate ale Cehiei”.

Partidul Motorists (Partidul Automobiliștilor) a fost fondat în 2022 și a obținut șase locuri în parlament în timpul alegerilor naționale de luna trecută, devenind un factor decisiv în eforturile prim-ministrului desemnat Andrej Babiš și ale facțiunii sale populiste ANO de a forma un guvern. Turek este luat în considerare pentru a prelua funcția de ministru de Externe în noua administrație.

Babiš a pus anterior la îndoială în mod public viitorul unui program major condus de actualul guvern ceh pentru a furniza zeci de mii de obuze de artilerie Ucrainei, dar a evitat să se angajeze public într-o poziție de la alegeri.

Răspunzând la aceste comentarii, publicate pentru prima dată în POLITICO’s Brussels Playbook, ministrul de externe ceh în exercițiu, Jan Lipavský, a declarat: „Limitarea ajutorului militar ceh acordat Ucrainei este o veste care va bucura cu siguranță soldații ruși de pe linia frontului. Să o considerăm un cadou de Crăciun din partea lui Babiš pentru Vladimir Putin”.

Potrivit lui Lipavský, a cărui platformă de centru-dreapta a suferit o înfrângere în alegerile din octombrie, declarațiile politice ale noii coaliții „nu menționează nici măcar o dată cuvântul Rusia” și nu reușesc să facă față agresiunii Kremlinului. „Noul guvern va submina securitatea Republicii Cehe”, a declarat Lipavský.

Turek a adăugat că noul guvern ceh va trata cu Moscova într-un mod „ghidat de protecția pragmatică a intereselor naționale” și va evita „escaladarea care ar putea pune în pericol securitatea energetică sau stabilitatea economică a Cehiei”. „O atenție mai largă acordată suveranității și neintervenției sugerează o abordare prudentă, bazată pe interese”, a spus el.

Deși guvernul ceh ar putea modifica tipurile de ajutor pe care le acordă Ucrainei, principalul plan al UE de finanțare a Kievului pentru anul viitor depinde de utilizarea activelor rusești înghețate, deținute în prezent în Belgia. Bruxellesul este în proces de a decide dacă va sprijini aceste măsuri și nu este clar dacă Praga s-ar opune unei astfel de mișcări.

Babiš, însărcinat cu formarea unui guvern în următoarea lună, s-ar putea confrunta cu opoziția președintelui Petr Pavel în ceea ce privește numirea lui Turek. Probabilul viitor ministru de externe a făcut obiectul unei anchete polițienești pentru postări provocatoare pe rețelele de socializare, pentru unele dintre ele cerându-și scuze, iar pentru altele negând că ar fi autorul lor.

Poziția UE

În același timp, Turek a declarat că Praga va acorda prioritate statutului de „membru suveran și încrezător al UE și aliat ferm al NATO”, dar, în același timp, „se va opune transferului de competențe către Bruxelles și va pleda pentru o uniune bazată pe unanimitate, respect reciproc și politici pragmatice care să evite supraîncărcarea cetățenilor cu reglementări”.

Fostul pilot de curse, care până luna trecută a fost membru al Parlamentului European și a făcut campanie pe o platformă anti-Green Deal, a calificat politicile ecologice drept „nesustenabile”, solicitând anularea interdicției din 2035 privind vânzarea de mașini cu motoare cu ardere internă și renunțarea completă la sistemele de comercializare a emisiilor.

„O schimbare reală necesită ca Bruxelles să acorde prioritate fabricilor și bugetelor familiale în detrimentul agendelor ideologice care nu fac decât să accelereze delocalizarea producției europene sofisticate în China”, a declarat Turek, „unde fabricile mai puțin eficiente și transportul pe distanțe lungi generează emisii globale mai mari, contrazicând în mod paradoxal chiar obiectivele climatice pe care Bruxelles pretinde că le urmărește”.

Babiš va trebui să prezinte lista propusă de miniștri președintelui ceh Petr Pavel în zilele următoare, înainte ca votul de încredere în noul guvern să poată avea loc.