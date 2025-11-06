Europa League: FCSB, înfrângere în Elveția cu Basel, scor 1-3 / Campioana României a jucat aproape tot meciul cu un om în minus

FCSB a pierdut meciul cu FC Basel din etapa a patra a grupei de Europa League, scor 1-3, după ce a jucat în inferioritate numerică mai bine de 80 de minute.

După un start bun de partidă, în care Florin Tănase a semănat prima fază periculoasă la poarta lui Marvin Hitz, FCSB a comis-o prin Ștefan Târnovanu care a văzut cartonașul roșu direct pentru că a oprit mingea cu mâna în afara careului la o ieșire din poartă, în minutul 13, iar Thiam a fost sacrificat pentru a-i lăsa loc portarului Lukas Zima să intre pe teren.

Lovitura liberă rezultată din hențul lui Târnovanu s-a transformat rapid într-un penalty. Ngezana, aflat în zid, a atins mingea cu mână, iar centralul Juxhin Xhaja a dictat fără să stea pe gânduri lovitură de la 11 metri, pe care căpitanul Xherdan Shaqiri a fructificat-o elegant.

FCSB a încercat să revină în joc în ciuda omului în minus, dar Olaru, Tănase și Bîrligea n-au găsit calea golului și au ratat șansele avute în prima repriză, în timp ce Graovac a intervenit in extremis chiar înaintea șutului lui Soticek care părea un gol sigur.

Partea secundă a aprins speranța în tabăra campioanei României. Darius Olaru a egalat cu un gol superb – căpitanul roș-albaștrilor a dat mingea peste un adversar și a șutat din voleu de la distanță, minge pe care Hitz n-a mai putut să o oprească (min. 58).

Totuși, norocul nu a fost de partea bucureștenilor și Shaqiri avea să-și dubleze avantajul după ce șutul lui Cisse de la distanță i-a revenit cu șansă fostului căpitan al naționalei Elveției la picioare și a îndeplinit o simplă formalitate (min. 74). FCSB a avut șansa să restabilească egalitatea prin Miculescu, care a șutat promițător din unghi, ca mai apoi să rateze și Bîrligea în aceeași fază la respingerea portarului Hitz.

Basel a simplificat lucrurile pe final, atunci când marocanul Ibrahim Salah l-a învins pe Zima cu un șut puternic la colțul scurt din careu.

Așadar, FCSB pleacă din Elveția cu același număr de puncte, în timp ce Basel revine pe loc de play-off cu 6 puncte adunate. Campioana României are doar 3 puncte, cele câștigate din duelul cu Go Ahead Eagles din prima etapă.

Celelalte rezultate din prima parte a serii de Europa League

Dinamo Zagreb vs. Celta Vigo: 0-3

FC Basel vs. FCSB: 3-1

Mamlo vs. Panathinaikos: 0-1

Midtjylland vs. Celtic: 3-1

Nice vs. Freiburg: 1-3

Salzburg vs. Go Ahead Eagles: 2-0

Steaua Roșie Belgrad vs. Lille: 1-0

Sturm Graz vs. Nottingham Forest: 0-0

Utrecht vs. Porto: 1-1