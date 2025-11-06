SUA prezintă un proiect al unei rezoluţii a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la Planul de Pace al lui Donald Trump în Fâşia Gaza

Washingtonul le-a prezentat unor ţări partenere un proiect al unei rezoluţii a Consiliului de Securitate al ONU menită să susţină Planul de Pace al lui Donald Trump în Fâşia Gaza, a cărei implementare urmează să antreneze înfiinţarea unei Forţe Internaţionale în enclava palestiniană, anunţă Ambasada americană la ONU, relatează AFP, preluată de News.ro.

Ambasadorul american Mike Waltz i-a reunit miercuri pe membrii aleşi ai Consikului şi mai mulţi parteneri din regiunea Orientului Mijlociu – Egipt, Qatar, Emiratele Arabe Unite (EAU), Arabia Saudită şi Turcia -, a anunţat într-un comunicat o purtătoare de cuvânt a misiunii americane, subliniind că acest lucru arată ”susţinerea regională” a proeictului.

Washingtonul ”salută” – în acest proiect american de rezoluţie, a cărui dată de supunere la vot nu a fost evocată pentru moment – ”Comitetul Păcii”, care urmează să fie prezidat de către Donald Trump, menit să supervizeze un Guvern de Tranziţie din Fâşia Gaza.

El ”autorizează Forţa de Stabilizare Internaţională schiţată în Planul de Pace în 20 de puncte al preşedintelui Trump”, a adăugat purtătoarea de cuvânt.

Potrivit unor surse diplomatice, mai multe ţări au anunţat deja că sunt pregătite să participe la această Forţă Internaţională de Stabilizare – inclusiv Indonezia -, însă desfăşurarea efectivă a trupelor în Fâşia Gaza urmează să fie făcută în baza unui mandat al Consiliului de Securitate al ONU.

”TRANSFORMAREA VIZIUNII LUI TRUMP A UNEI PĂCI DURABILE ÎN O.MIJLOCIU ÎN REALITATE”

”Mulţumită leadershipului curajos al preşedintelui Trump, Statele Unite vor obţine încă o dată rezultate la ONU şi nu discuţii nesfârşite”, a comentat purtătoarea de cuvânt a Ambasadei Statelor Unite la ONU.

”Părţile au profitat de această oportunitate istorică pentru a pune în sfârşit capăt zecilor de ani de omoruri şi a transfirma viziunea preşedintelui a unei păci durabile în Orientul Mijlociu în realitate”.

Secretarul de Stat american Marco Rubio se declara la sfârşitul lui octombrie, într-o vizită în Israel, optimist în privinţa înfiinţării unei Forţe Internţaionale în Fâşia Gaza.

El anunţa atunci că Statele Unite ar putea cere un mandat ONU.

Această Forţă este prevăzută în acordul care a condus la un armistiţiu fragil, la 10 octombrie, între Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas, după doi ani de război devastator, declanşat de atacul de la 7 Octombrie.

Potrivit acestui acord, ea urmează să fie alcătuită dntr-o coaliţie majoritară de ţări arabe şi musulmane şi să fie desfăşurată în Fâşia Gaza pentru a superviza securitatea, pe măsură ce armata israeliană se retrage din enclavă.

În afara desfăşurării acestei Forţe de Stabilizare, fazele ulterioare ale Planului Trump prevăd o nouă retragere israeliană din Fâşia Gaza, dezarmarea Hamasului şi reconstrucţia teritoriului palestinian.