Elveţia alocă 22 de milioane de euro pentru a sprijini planul de pace al SUA în Orientul Mijlociu

Elveţia a anunţat miercuri că va sprijini planul de pace al SUA în Orientul Mijlociu cu o contribuţie suplimentară de 20 de milioane de franci (22 de milioane de euro) pentru ajutor umanitar în Fâşia Gaza, sprijin economic, reforma Autorităţii Naţionale Palestiniene (ANP) şi schimburi religioase între israelieni şi palestinieni, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Într-un comunicat emis cu ocazia reuniunii sale săptămânale, Consiliul Federal (executivul elveţian) a salutat progresele realizate de la încetarea focului, „în special în eliberarea ostaticilor”, şi a anunţat că va sprijini, de asemenea, aceste eforturi prin alocarea temporară a patru experţi elveţieni la Centrul de Coordonare Civil-Militar condus de SUA în oraşul israelian Kiryat Gat.

Aceşti experţi, au detaliat autorităţile elveţiene, vor contribui cu cunoştinţele lor în domeniul asistenţei umanitare, dreptului internaţional umanitar, dezarmării şi neutralizării explozibililor.

Guvernul elveţian a subliniat, de asemenea, „creşterea intrării de ajutor umanitar” de la încetarea focului, dar a menţ ionat că acesta „rămâne insuficient în această etapă”. Prin urmare, Ministerul său de Externe a pledat pentru redeschiderea coridorului umanitar iordanian, „esenţial pentru livrarea ajutorului în Ga za”, căruia îi va aloca jumătate din suma anunţată miercuri.

Astfel, va contribui la Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), la Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) şi la Semiluna Roşie Palestiniană.

De la începutul războiului în Fâşia Gaza, în octombrie 2023, Elveţia a alocat 127 de milioane de franci (137 milioane de euro) pentru ajutor umanitar în Orientul Mijlociu.

Planul de pace al SUA pentru Fâşia Gaza incl ude, printre cele 20 de puncte ale sale, dezarmarea Hamas, intrarea suficientă de ajutoare umanitare, retragerea armatei israeliene şi stabilirea unui guvern internaţional şi tehnocrat, care va fi înlocuit de unul al ANP după un proces de reformă.