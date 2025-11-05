Doi tineri din Vaslui au fost reţinuţi pentru trafic de minori şi complicitate la trafic de minori

Doi tineri în vârstă de 18 şi 22 de ani au fost reţinuţi pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori şi complicitate la trafic de minori, transmite Agerpres.

Din cercetările poliţiştilor Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vaslui, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vaslui, a reieşit că, pe parcursul anului 2025, persoana de 18 ani ar fi recrutat, în scopul exploatării sexuale, o persoană vătămată minoră în vârstă de 15 ani, pe care ar fi transportat-o şi adăpostit-o în diverse locaţii din ţară, obligând-o, cu sprijinul celeilalte persoane cercetate, la practicarea prostituţiei.

„Sumele de bani provenite din activitatea infracţională ar fi fost însuşite de către persoanele cercetate. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vaslui au dispus reţinerea celor două persoane, cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori şi complicitate la trafic de minori”, au transmis într-un comunicat de presă reprezentaţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui.

Cei doi tineri vor fi prezentaţi la Tribunalul Vaslui cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.