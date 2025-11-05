Ministrul David: Dacă ne punem problema să avem şi mai puţine ore pe parcursul unei săptămâni, cu siguranţă va trebui să gândim ce facem cu perioada de vacanţă

Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmă că, într-un an, elevii români au mai puţine ore decât cei din alte state membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. ”Dacă ne punem problema să avem şi mai puţine ore pe parcursul unei săptămâni, cu siguranţă va trebui să gândim ce facem cu perioada de vacanţă”, adaugă el, transmite News.ro.

”Eu am mai spus public, putem avea o dezbatere, la un moment dat, când se mai aşază vremurile şi ieşim din situaţiile astea de crize ba politice, ba fiscal-bugetare. Pe parcursul anului şcolar noi avem, de obicei, mai puţine ore, suntem sub media OECD-ului, de exemplu. Dacă ne punem problema să avem şi mai puţine ore pe parcursul unei săptămâni, cu siguranţă va trebui să gândim ce facem cu perioada de vacanţă”, a afirmat, miercuri, ministrul Daniel David.

El a subliniat că este dispus să poarte discuţii pe aceste subiect cu cei implicaţi, în aşa fel încât să fie aleasă ”cea mai bună variantă”.