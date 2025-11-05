G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul David: Dacă ne punem problema să avem şi mai puţine ore…

scoala elevi scolari an scolar septembrie 2025
sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul David: Dacă ne punem problema să avem şi mai puţine ore pe parcursul unei săptămâni, cu siguranţă va trebui să gândim ce facem cu perioada de vacanţă

Articole5 Noi • 511 vizualizări 0 comentarii

Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmă că, într-un an, elevii români au mai puţine ore decât cei din alte state membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. ”Dacă ne punem problema să avem şi mai puţine ore pe parcursul unei săptămâni, cu siguranţă va trebui să gândim ce facem cu perioada de vacanţă”, adaugă el, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Eu am mai spus public, putem avea o dezbatere, la un moment dat, când se mai aşază vremurile şi ieşim din situaţiile astea de crize ba politice, ba fiscal-bugetare. Pe parcursul anului şcolar noi avem, de obicei, mai puţine ore, suntem sub media OECD-ului, de exemplu. Dacă ne punem problema să avem şi mai puţine ore pe parcursul unei săptămâni, cu siguranţă va trebui să gândim ce facem cu perioada de vacanţă”, a afirmat, miercuri, ministrul Daniel David.

El a subliniat că este dispus să poarte discuţii pe aceste subiect cu cei implicaţi, în aşa fel încât să fie aleasă ”cea mai bună variantă”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO Discursul ministrului Daniel David la UNESCO, rescris în versiunea oficială publicată pe site-ul Ministerului Educației

Articole3 Noi • 8.571 vizualizări
0 comentarii

Elevii revin în bănci, după vacanţa dintre primele două module ale anului şcolar / O lună și jumătate, până la viitoarea vacanță / MAI: Ne vei vedea în trafic şi în apropierea şcolilor!

Articole3 Noi • 171 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Educaţiei, la Conferinţa Generală a UNESCO / Daniel David a reafirmat angajamentul României de a rămâne ”ferm dedicată susţinerii şi promovării agendei UNESCO în toate domeniile de competenţă”

Articole1 Noi • 2.279 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.