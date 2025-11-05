Ministrul David: Dacă ne punem problema să avem şi mai puţine ore pe parcursul unei săptămâni, cu siguranţă va trebui să gândim ce facem cu perioada de vacanţă
Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmă că, într-un an, elevii români au mai puţine ore decât cei din alte state membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. ”Dacă ne punem problema să avem şi mai puţine ore pe parcursul unei săptămâni, cu siguranţă va trebui să gândim ce facem cu perioada de vacanţă”, adaugă el, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Eu am mai spus public, putem avea o dezbatere, la un moment dat, când se mai aşază vremurile şi ieşim din situaţiile astea de crize ba politice, ba fiscal-bugetare. Pe parcursul anului şcolar noi avem, de obicei, mai puţine ore, suntem sub media OECD-ului, de exemplu. Dacă ne punem problema să avem şi mai puţine ore pe parcursul unei săptămâni, cu siguranţă va trebui să gândim ce facem cu perioada de vacanţă”, a afirmat, miercuri, ministrul Daniel David.
El a subliniat că este dispus să poarte discuţii pe aceste subiect cu cei implicaţi, în aşa fel încât să fie aleasă ”cea mai bună variantă”.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
VIDEO Discursul ministrului Daniel David la UNESCO, rescris în versiunea oficială publicată pe site-ul Ministerului Educației
Elevii revin în bănci, după vacanţa dintre primele două module ale anului şcolar / O lună și jumătate, până la viitoarea vacanță / MAI: Ne vei vedea în trafic şi în apropierea şcolilor!
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.