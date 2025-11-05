Editura Nemira si Mihaela Nicola lansează un nou volum: „Din priviri” / Mihaela Nicola: „Cartea este cel mai statornic influencer” (Parteneriat)

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Editura Nemira a lansat miercuri, 5 noiembrie, la librăria Cărtureşti Verona, volumul de eseuri şi fotografie „Din Priviri”, sub semnătura profesionistului de comunicare Mihaela Nicola. Cel de-al cincilea titlu al autoarei propune o colecție inedită de „texte cochete și fotografii desculțe”, construită sub forma unei călătorii în cheie personală printre gânduri, stări, locuri și sentimente.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Imaginile incluse în acest volum au fost prezentate în cadrul expoziției personale „Fotografii care nu au apărut pe Instagram”, vernisată în anul 2021 la Galeriile Cornel Forea şi curatoriată de Damian Florea.

Textele asociate fotografiilor sunt concepute ca adagio reflexiv în cheie minimalistă, conducând cititorul printre revelații despre secrete, căsătorie, cireșe amare, matematică, geopolitică și amandine. Autoarea consemnează cu grație și umor locurile comune care ne urmăresc cu fatalitate, dar și trăsăturile care ne fac remarcabili. Firul roșu al colecției urmărește un personaj recurent, neașteptat, pe care autoarea l-a propus ca delicată frondă la imaginile egocentrate care domină peisajul actual al comunicării pe rețelele de socializare.

„Mihaela Nicola revendică prin acest volum un alt tip de privire, una eliberată de tentația chipului și a perfecțiunii. Din priviri continuă și dezvoltă aici una dintre temele favorite ale autoarei, călătoria, îmbinând ironia și sarcasmul cu duioșia evocărilor personale sau aparent personale. Textul-gând este deopotrivă concluzie și poartă deschisă spre reflecție, spre o neobosită căutare a sensului aflat mereu, în lumea de azi, la granița dintre realitate și proiecție, dintre aparență și esență”, a declarat Ana Lotts-Nicolau, director general al editurii Nemira.

Cine este Mihaela Nicola

Mihaela Nicola este CEO al companiei de comunicare TheGroup, autoare a volumelor de eseistică „Pe tocuri”– Nemira, 2007 și „Cu mănuși” – Humanitas, 2009, coordonator al unor volume colaborative în domeniul comunicării strategice și inovației, precum și autoare a unei serii de articole pe teme de actualitate, găzduite de publicații premium din România.

Volumul lansat astăzi este de fapt o pledoarie în favoarea celui mai solid dintre influenceri.

“Îmi place textul tipărit și mirosul de cerneală. Mai ales astăzi, cartea este răspunsul la cultura vitezei, a atenției limitate și a scroll-ului infinit pe rețele. Paradoxal, deși înrămată între coperte, orice carte oferă un univers nelimitat de interpretări. Am ales să publicam instantanee nefiltrate și gânduri-fulger pentru ca fiecare citator să își poată extrage propria interpretare, iar cartea să le rămână statornic influencer.”

Lansarea „Din Priviri” s-a petrecut, de altfel, în aceeași cheie inedită precum volumul însuși, sub forma unui brunch atipic la librărie, prilej de conversație liberă, schimb de idei și bucuria redescoperirii aforismelor.