The Group, lider al industriei de marketing-publicitate în România, a împlinit 20 de ani – Parteneriat

Agenția The Group, partener în România al Omnicom Group USA, aniversează 20 de ani de excelență profesională. Cu acest prilej, agenția mulțumește pentru încredere tuturor Clienților și partenerilor care i-au însoțit pașii în ultimele decenii.

„Cel mai mult prețuim efortul membrilor echipei și încrederea acordată de Clienți. Pe acestea s-au bazat creșterea The Group și rezultatele noastre excepționale. Mulțumim Clienților care ne-au încredințat destinul brandurilor lor, precum și partenerilor care ne-au fost alături în două decenii de agreabilă trudă.” – a declarat Zoltan Szigeti, Președinte The Group/Omnicom Media Group Romania.

Aniversarea celor 20 de ani de la fondarea agenției a fost marcată prin lansarea unei campanii care celebrează valorile industriei și farmecul publicității. “Este un bun prilej de a reaminti faptul că profesia noastră are inclusiv rolul de a modela un orizont aspirațional.” a precizat Mihaela Nicola, CEO The Group.

Agenția The Group este lider al industriei de marketing-publicitate în România, are în portofoliu peste 300 de branduri, o echipă de peste 350 de profesioniști și include companii specializate în toate disciplinele comunicării, printre care DDB, Digital Data Capital, House of Media, Media Investment, OMD, Phd Media, Porter Novelli Public Relations, Tribal Worldwide.