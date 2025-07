Tamila Cristescu, reacție vulgară la adresa ministrului Oana Țoiu după ce aceasta a concediat-o din postul de viceconsul în SUA: ”One, two, f..k you”

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Deputatul PSD Radu Cristescu, pe care șeful PER l-ar fi rugat să angajeze un consilier parlamentar: ”Da, a venit o doamnă, Papadopulos, am angajat-o, dar nu s-a integrat și și-a dat demisia. Aseară am vorbit cu Pop ultima dată”/ Șeful PER a fost reținut de DNA pentru trafic de influență