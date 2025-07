Ciucu, întrebat dacă alegerea în conducerea PNL poate fi un prim pas spre candidatura la Primăria Capitalei: Un vot de încredere din partea partidului este important / Sper să am partidul cu mine şi mi se pare un pas esenţial

Prim-vicepreşedintele interimar al PNL, Ciprian Ciucu, a afirmat că un vot de încredere din partea partidului, în cazul în care va fi ales prim-vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal la congresul de sâmbătă, este important şi a precizat că acesta i se pare un pas esenţial spre o eventuală candidatură la Primăria Capitalei, transmite News.ro.

Ciprian Ciucu a fost întrebat, sâmbătă, înainte de Congresul PNL, dacă alegerea sa ca prim-vicepreşedinte al PNL este un prim pas spre o candidatură la Primăria Capitalei.

”Evident că un astfel de vot de încredere din partea partidului este important. Este importat să ai partidul cu tine. Am emoţii, nu vă zic că nu am emoţii, sper să am partidul cu mine şi mi se pare un pas esenţial”, a afirmat Ciucu.

El a mai fost întrebat ce le transmite delegaţilor PNL pentru a-l alege.

”PNL are nevoie de o conducere care să se adapteze vremurilor. Avem nevoie de figuri noi, avem nevoie de figuri care au fost probate electoral şi care au demonstrat care au rezultate în spate. Nu poţi să pretinzi că schimbi lucrurile dacă nu ai rezultate în spate. Le transmit că îmi este oarecum teamă pentru viitorul partidului şi doar împreună putem duce partidul mai departe”, a declarat Ciucu.