Un antibiotic comun ar putea preveni schizofrenia la adolescenți, arată un nou studiu

Un antibiotic utilizat frecvent în tratamentul infecţiilor ar putea contribui la reducerea riscului de apariţie a schizofreniei la tineri, potrivit unei cercetări recente. Descoperirea oferă o nouă perspectivă asupra posibilităţii de a adapta medicamente existente pentru prevenirea tulburărilor psihice severe, transmite News.ro.