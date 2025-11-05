Un antibiotic comun ar putea preveni schizofrenia la adolescenți, arată un nou studiu
Un antibiotic utilizat frecvent în tratamentul infecţiilor ar putea contribui la reducerea riscului de apariţie a schizofreniei la tineri, potrivit unei cercetări recente. Descoperirea oferă o nouă perspectivă asupra posibilităţii de a adapta medicamente existente pentru prevenirea tulburărilor psihice severe, transmite News.ro.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.