VIDEO Lucrările la noua sală polivalentă de peste 11.200 de locuri, de la Brașov, se apropie de final, cu întârzieri de peste un an / Finanțarea de peste 356,7 milioane de lei, suportată din fonduri centrale și locale

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Primarul Brașovului, George Scripcaru a făcut o nouă vizită pe amplul șantier al săli polivalente care se construiește la Brașov, anunțând că se așteaptă ca lucrările să fie definitivate „curând”, fără însă să avanseze un termen cert. Anul trecut, președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea afirma că sala polivalentă (denumită „Polivalenta-Colosseum”), se va finaliza până în toamna anului 2025, însă lucrările au fost mult întârziate, din pricina unor dificultăți tehnice. Mai precis, constructorii au invocat necesitatea reproiectării unor circuite de instalații, astfel că în prezent se estimează – conform informațiilor apărute în presa locală și centrală – că sala va fi dată în folosință la finalul lui 2026.

„În această perioadă, se lucrează intens la asfaltarea zonelor exterioare, iar echipele de muncitori acționează la capacitate maximă pentru ca lucrările să fie finalizate cât mai curând. În paralel, se montează panourile din policarbonat care vor asigura izolarea clădirii, astfel încât pe timp de iarnă lucrările să poată continua în interior”, a transmis primarul Scripcaru.

El a mai spus că se lucrează și la amenajarea viitoarei scene în aer liber, „parte integrantă a complexului, un spațiu modern destinat evenimentelor culturale și sportive, în funcție de sezon și condițiile meteo”.

„Proiectul Sălii Polivalente reprezintă una dintre cele mai importante investiții pentru comunitatea brașoveană — un centru modern, dedicat performanței sportive, culturii și vieții publice a orașului”, a transmis Scripcaru.

Capacitatea totală a sălii polivalente Colosseum din Brașov este de 11.211 locuri (10.059 locuri în sala principală, plus 1.152 locuri în sala secundară).

Valorea totală a investiției se ridică la 356,7 milioane lei (din care peste 96% este asigurată de Compania Națională de Investiții, restul fiind suportat de Primăria municipiului Brașov și Consiliul Județean Brașov.

Lucrările sunt asigurate de asocierea MIS Grup (Bistrița), Electrogrup (Cluj), Energosteel ART (Brașov), împreună cu firma turcească Yenigun Insaat (Turcia) care are mai mulți subcontractanți.

Noua sală polivalentă Colosseum are ca scop găzduirea atât a unor competiții sportive internaționale (baschet, handbal, volei, tenis, gimnastică, arte marțiale etc.), cât și a unor evenimente de divertisment (concerte, expoziții, târguri etc).

Sala se construiește pe terenul fostului stadion municipal și se desfășoară pe patru niveluri, fiind incluse zone de parcare, vestiare, spații pentru sportivi, săli de conferințe, restaurante, terase etc.