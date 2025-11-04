G4Media.ro
Daniel David / Foto: Guvernul României/ gov.ro

Ministrul Educației Daniel David: Eu pot să fiu de acord să reducem numărul de ore pe parcursul săptămânii dar atunci va trebui să reducem și numărul săptămânilor de vacanță. Nu poți să ai și una și alta

Ministrul Educației, Daniel David, spune că motivul pentru care avem mai puține ore într-un an școlar față de media OECD dar în același timp avem multe ore într-o zi, este pentru că „noi am ales” să avem mai multe săptămâni de vacanță.

„Eu pot să fiu de acord să reducem numărul de ore pe parcursul săptămânii dar atunci va trebui să reducem și numărul săptămânilor de vacanță. Nu poți să ai și una și alta”, spune David invitat la podcastul „În banca din spate” al elevilor de la Centrul de Jurnalism al Liceului „Danubius”.

Ministrul Educației Daniel David a spus că la clasele primare și gimnaziu avem foarte puține ore prin raportare la normele OCDE, însă în același timp „când te uiți câte ore stă un copil la școală, poți să spui ok, stă foarte multe ore”. Motivul, spune ministrul, este faptul că „noi” am ales să avem mai multe săptămâni de vacanță raportat la alte state.

Anul școlar a fost organizat pe 5 module și 5 vacanțe începând cu anul școlar 2022-2023 prin decizia ministrului de atunci, Sorin Cîmpeanu, fără să existe vreo analiză a Ministerului privind schimbarea de la semestre. O analiză în acest sens a fost publicată abia în decembrie 2024, realizată de experți ai Institutului de Științe ale Educației.

Citește articolul integral pe Edupedu.ro

  1. Nu onor ministeru a inventat 5 module, cu cinci vacante aferente, in locul semestreleor?
    Nu ministerul a inventat saptamana altfel si saptamana verde? Scoala creativa si ecologica se poate face permanent in cadrul diferitelor lectii, nu doar intr-o anumita saptamana!

