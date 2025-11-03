EXCLUSIV Nababii din Dubai (III). SURSE: Denisse Ariciu, fiul unui om de afaceri din Călărași, fost consilier local PSD, deține 14 proprietăți în luxoasa destinație din Emirate. Juniorul a fost cercetat penal pentru vătămare din culpă

Denisse Andreas Ariciu (37 de ani), întreprinzător în domeniul HORECA în București și moștenitor al afacerii părinților săi – dezvoltatori imobiliari -, deține 14 proprietăți în Dubai, au declarat surse de pe piața imobiliară pentru G4Media.ro. Acest lucru îl clasează pe Ariciu în topul românilor cu cele mai multe imobile achiziționate în această destinație din Emiratele Arabe Unite. Investitorul este fiul lui Dumitru Ariciu (62 de ani), fost consilier local PSD în Municipiul Călărași. Presa națională scria, în 2010-2011, despre apetența lui Ariciu Junior pentru mașinile de lux și despre faptul că a fost cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă după ce a lovit cu un ski-jet trei tineri care înotau în Dunăre. Denisse Andreas Ariciu a respins apelurile G4Media.ro și nu a răspuns întrebărilor trimise pe Whatsapp pe marginea achizițiilor din Emirate și a dosarului penal în care a fost implicat.

Surse din piața imobiliară au declarat pentru G4Media.ro că, în acest moment, pe numele lui Denisse Andreas Ariciu figurează 16 proprietăți achiziționate în Dubai. Născut în Călărași, acolo unde părinții săi Dumitru și Iulica și-au început afacerile închiriind spații comerciale, Ariciu Junior s-a stabilit în București unde a fost sau este asociat la mai multe societăți cu domenii diferite de activitate (restaurante, curățenie, imobiliare), dar al căror nume începe invariabil la fel: ”High Class Cleaning”, ”High Class Coffee & Lounge” și ”High Class Residence”, ultima fiind ”bijuteria coroanei” familiei, fiind implicată în edificarea mai multor blocuri în Capitală. Cel mai bun an din punct de vedere contabil pentru această firmă a fost 2022 – cifră de afaceri de 66,6 milioane lei și profit net de 20,7 milioane lei.

Între 2016 și 2020, tatăl lui Denisse Andreas, Dumitru Ariciu, a fost consilier local din partea PSD în Consiliul Local al Municipiului Iași, la jumătatea mandatului un jurnalist local de investigație susținând că, anterior intrării în rândul social-democraților, Ariciu Senior a cochetat cu mai multe partide, printre care Partidul România Mare și Partidul Poporului Dan Diaconescu și că ar fi existat legături între un proiect imobiliar dezvoltat la acel moment de High Class Residence în Capitală și primarul în funcție al Călărașiului. Atât Ariciu, cât și edilul au negat vehement orice legătură de acest gen.

Presa națională dezvăluia, în vara lui 2010, că Denisse Andreas Ariciu a fost implicat într-un accident care i-a adus un dosar penal: ”Inconștiență din partea unui tânăr din Călărași care, weekendul trecut, în timp ce se plimba cu ski-jetul pe brațul Borcea, a lovit trei tineri aflați la scăldat. Martorii incidentului au povestit cum, în urma impactului, Andreas Denisse Ariciu, 22 de ani, cel care era pe ski-jet, s-a arătat mai degrabă amuzat decât îngrijorat de starea celor trei victime. Răniții sunt acum la spital, în timp ce Andreas, fiul unui afacerist din Călărași, e cercetat în stare de libertate”, scria Libertatea pe data de 10 august.

În aceeași perioadă, Adevărul îi creiona următorul portret: ”Copil de bani gata (…) Părinţii lui Denisse sunt persoane respectabile, care deţin în proprietate mai multe spaţii comerciale din Călăraşi şi pe care le închiriază diverşilor comercianţi. De asemenea, soţii Ariciu au deţinut, până în urmă cu câţiva ani, vestita cofetărie„Julia“. Denisse Ariciu este o vedetă locală, fiind recunoscut ca o fire rebelă şi nonconformistă. Tânărul face furori în oraş la volanul maşinilor de lux pe care le deţine şi chiar este un pasionat al vitezei.”

G4Media.ro publică în această perioadă o serie de articole dedicate oamenilor de afaceri sau bugetarilor care au achiziționat imobile în Dubai.

