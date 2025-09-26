Compania aeriană Fly Lili, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, susține că nu a operat niciodată zboruri spre sau dinspre Dubai

Compania aeriană Fly Lili, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, anunţă, vineri seară, că nu a operat niciodată şi nu operează zboruri spre sau dinspre Dubai, oraș al Emiratelor Arabe unde a fost reţinut fostul mercenar, dar în urmărire. În ceea ce priveştre zborurile către Congo, compania precizează că ultimul a avut loc în luna ianuarie.

Oficialii companiei aeriene Fly Lili transmis, vineri seară, că Horaţiu Potra nu a plecat din România folosind aeronavele firmei, aşa cum se speculează în spaţiul public.

”Fly Lili nu a operat niciodată şi nu operează zboruri spre sau dinspre Dubai. Afirmaţiile potrivit cărora domnul Jurgen Faff ar fi pus la dispoziţie aeronavele companiei în scopul sprijinirii deplasării lui Horaţiu Potra sunt complet false şi lipsite de orice fundament sau probe. De asemenea, respingem cu fermitate ideea (…) că ar exista o relaţie de prietenie sau colaborare între domnul Jurgen Faff şi domnul Horaţiu Potra. O asemenea legătură nu a existat şi nu există, iar insinuările lansate în spaţiul public reprezintă pure speculaţi care nu ar putea fi vreodată probate, pentru simplul fapt că între persoanele menţionate nu există relaţii de nicio astfel de natură”, se arată, vineri seară, într-un comunicat de presă transmis de Fly Lili.

Compania afirmă că ultimul zbor efectuat spre Congo a avut loc la data de 7 ianuarie 2025.

”Din surse deschise publicului, se poate observa de către orice persoană interesată faptul că zborurile din şi către Congo au fost operate de alte companii (in speţă de compania HiFly), astfel de curse sau rute neînsemnând că ar reprezenta o încălcare a legii. Pe parcursul timpului, şi alţi operatori aerieni români au derulat curse similare către această zonă, în deplin acord cu legislaţia în vigoare. Reiterăm că aeronavele Fly Lili îşi desfăşoară activitatea exclusiv în baza contractelor comerciale în vigoare şi operează doar curse civile de pasageri pe rute din şi către Europa şi Tel Aviv. Toate zborurile noastre sunt publice, transparente şi pot fi verificate în timp real pe platforma internaţională FlightRadar”, mai arată oficialii companiei aeriene.

De asemenea, Fly Lili respinge categoric orice acuzaţii privind încălcarea reglementărilor naţionale şi internaţionale, ”cercetările curente sub care se află compania vizând exclusiv întârzieri la plata contribuţiilor salariaţilor, nicidecum asocieri cu persoane sau entităţi trimise în judecată pentru infracţiuni îndreptate împotriva orânduirii naţionale”.

Reamintim, mercenarul Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai, dar pentru că nu există un tratat de cooperare judiciară între România şi Emiratele Unite nu se știe când acesta va fi adus în țară.