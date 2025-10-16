Procurorul general spune că până la anularea alegerilor din 2024 nici SRI, nici ANCOM sau alte instituții nu au sesizat procurorii cu privire la acțiunile de război hibrid / Alex Florența anunță un nou dosar privind felul în care arsenalul militar și financiar confiscat de la mercenarul Potra a intrat în România

Războiul hibrid din România continuă, iar procurorii au multe alte „fire”, încă nepublice, care duc către Rusia ca autor, spune procurorul general al României, Alex Florența, într-un interviu pentru Europa Liberă.

„Toate firele duc acolo, cu certitudine”, răspunde șeful Ministerului Public întrebat fiind ce alte probe au procurorii, în afară de numele și activitatea a patru firme, care ar dovedi că Rusia a intervenit în procesul electoral prezidențial din 2024.

Unele dintre aceste „fire” sunt anchetate în noi dosare penale, aflate în lucru, adaugă șeful Ministerului Public.

„Tentative și încercări de sabotaj au mai existat. Suntem în momentul de față targetați în continuare cu acest tip de amenințări și sunt anchete în derulare cu privire la la aceste aspect”, explică șeful procurorilor din România.

Alex Florența anunță că un dosar disjuns din cauza privind tentativa de lovitură de stat din decembrie 2024 (deja trimisă în judecată și în care este inculpat și Călin Georgescu, fostul candidat pro-rus) se referă la felul în care arsenalul militar și financiar confiscat de la mercenarul Horațiu Potra, în februarie, a intrat în România.

Șeful procurorilor din România spune că Potra nu avea cum să depoziteze zeci de arme și muniție de război la Mediaș, fără complicitatea „unor funcționari”.

Alex Florența explică: „Este este mai mult decât sigur că au avut o zonă de sprijin în zona aceasta de aeroport. Sunt elementele pe care, în momentul de față, le analizăm într-o anchetă separată, facem cercetări cu privire la aceste aspecte, inclusiv numărul de zboruri efectuate dinspre Congo înspre România, pe Aeroportul Sibiu, persoanele care erau implicate în derularea acestor zboruri, pentru a avea un tablou complet”.

Procurorul general al României susține că războiul hibrid din România continuă și în prezent, după ce a luat amploare în ultimii doi ani.

Alex Florența susține că, până în decembrie 2024, când Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale din noiembrie, nici Serviciul Român de Informații (SRI), nici Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicațiii (ANCOM) și nici alte instituții nu au sesizat procurorii cu privire la acțiunile de război hibrid: atacuri cibernetice, tentative de sabotaj, dezinformare, manipulare.

Alex Florența mai spune că nu a discutat nici măcar o dată despre războiul hibrid din România cu fostul președinte al României, Klaus Iohannis, când acesta era șeful statului.

Întrebat de ce procurorii nu s-au autosizat cu privire la faptele anchetate acum, până în decembrie 2024, Alex Florența a răspuns:

„Noi nu avem posibilitatea nici tehnică, nici legislativă de a monitoriza spațiul online, de a filtra acel conținut permanent pe care îl vezi în online pentru a putea constata e o eventuală ingerință de acest tip. Este, în primul rând, sarcina altor instituții de a face această monitorizare, de a constata eventualele ingerințe prin intermediul internetului.”