Franța a mulțumit României pentru cooperare în cazul fugarului Mohamed Amra, capturat în București / Procurorul general Alex Florența, întâlnire cu omoloaga din Franța, Laure Beccuau

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Alex Florența, a primit-o în vizită, miercuri pe șefa Parchetului din Paris, Laure Beccuau. S-a discutat despre cooperarea judiciară internațională, iar procuroarea din Franța a adresat mulțumiri pentru cooperarea excelentă cu România, amintind despre cazul fugarului Mohamed Amra.

Reamintim, la începutul anului 2025, cel mai căutat fugar al Franței, Mohamed Amra, a fost capturat în București, lângă centrul comercial Promenada. Bărbatul poreclit „La Mouche” (The Fly, ”Musca”, pe anunțul de la Interpol) era deghizat sumar, cu părul și barba vopsite roșcat și cu ochelari mari de soare (foto jos).

În cadrul întâlnirii procurorilor român și francez s-a mai discutat pe tema bunelor practici în cooperarea judiciară internațională, dar și în privința cooperării tehnice prin schimburi regulate de experiență, precum și despre sprijinul în lupta împotriva criminalității organizate.

Din partea PÎCCJ, la întâlnire au mai participat prim-adjunctul procurorului general, Ionuț Ciprian Spiridon, și procurorul șef al Serviciului de cooperare judiciară internațională, Flavian Popa.

Din delegația franceză au făcut parte Florent Boura, procurorul general adjunct la Parchetul din Paris, Pascal Roche, director adjunct al Directia de afaceri europene si internaționale din cadrul Ministerului de Justiție al Franței,Eva Tauziet, din cadrul aceleiași structuri, precum și Simona Pavel, magistratul român de legătură în Franța.

De asemenea, vizita la PÎCCJ a delegației franceze a cuprins o întâlnire cu procurorii militari din cadrul Secției parchetelor militare și din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel.