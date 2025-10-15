Franța a mulțumit României pentru cooperare în cazul fugarului Mohamed Amra, capturat în București / Procurorul general Alex Florența, întâlnire cu omoloaga din Franța, Laure Beccuau
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Alex Florența, a primit-o în vizită, miercuri pe șefa Parchetului din Paris, Laure Beccuau. S-a discutat despre cooperarea judiciară internațională, iar procuroarea din Franța a adresat mulțumiri pentru cooperarea excelentă cu România, amintind despre cazul fugarului Mohamed Amra.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Reamintim, la începutul anului 2025, cel mai căutat fugar al Franței, Mohamed Amra, a fost capturat în București, lângă centrul comercial Promenada. Bărbatul poreclit „La Mouche” (The Fly, ”Musca”, pe anunțul de la Interpol) era deghizat sumar, cu părul și barba vopsite roșcat și cu ochelari mari de soare (foto jos).
Din partea PÎCCJ, la întâlnire au mai participat prim-adjunctul procurorului general, Ionuț Ciprian Spiridon, și procurorul șef al Serviciului de cooperare judiciară internațională, Flavian Popa.
Din delegația franceză au făcut parte Florent Boura, procurorul general adjunct la Parchetul din Paris, Pascal Roche, director adjunct al Directia de afaceri europene si internaționale din cadrul Ministerului de Justiție al Franței,Eva Tauziet, din cadrul aceleiași structuri, precum și Simona Pavel, magistratul român de legătură în Franța.
De asemenea, vizita la PÎCCJ a delegației franceze a cuprins o întâlnire cu procurorii militari din cadrul Secției parchetelor militare și din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
LIVE Procurorul general: Atacurile cibernetice din ultimii ani din România fac parte dintr-un atac hibrid coordonat, cu legături cu Rusia / Au fost identificate 4 companii cu legături cu Federația Rusă care au derulat acțiuni în timpul campaniei electorale și a alegerilor din 2024 / Beneficiarul campaniei a fost Călin Georgescu
Justiţia franceză anchetează tentativa de corupere a poliţiei române de către traficantul de droguri Mohamed Amra / Bărbatul a fost prins în România după o evadare sângeroasă în Franța, soldată cu moartea a doi gardieni
Stelian Ion, fost ministru al justiției: Ancheta Nordis stagnează de aproape jumătate de an pentru că Ministerul Public, condus de procurorul general Alex Florența, nu a pus la dispoziția DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor / Parchetul General spune că nu a primit nicio solicitare pentru fonduri
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.