Rata inflaţiei a ajuns la 5,6% în Bulgaria, cel mai ridicat nivel din octombrie 2023 când preţurile au crescut cu 5,8%

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preţurile de consum în Bulgaria au crescut în septembrie, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape doi ani, arată datele publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (NSI), transmite DPA, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Rata anuală a inflaţiei a ajuns la 5,6% în septembrie, de la 5,3% în august. Este cel mai ridicat nivel al inflaţiei din octombrie 2023, când preţurile au crescut cu 5,8%.

Datele din septembrie vin pe fondul creşterii cu 8,7% a costurilor cu utilităţile şi locuinţa (de la 8,5% în august), şi cu 8,8% a preţurilor serviciilor, în timp ce avansul preţurilor la alimente şi băuturi non-alcoolice s-a atenuat la 6,2%, de la 6,9% luna precedentă.

În ritm anual, rata inflaţiei în septembrie s-a redus la 0,8%.

Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a urcat la 4,1% în septembrie, de la 3,5% în august.

Luna trecută, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a îmbunătăţit previziunile privind creşterea economiei bulgare la 3,2% în 2025, de la 2,8% în precedenta prognoză. Creşterea ar urma să se tempereze la 2,6% în 2026, un nivel nemodificat faţă de estimarea din mai. Această creştere este condiţionată de investiţii publice susţinute, în timp ce accesul la zona euro ar putea spori comerţul şi investiţiile private, inclusiv FDI, apreciază BERD.

Raportul BERD arată că după o accelerare la 2,8% în 2024, PIB-ul a crescut suplimentar, la 3,2% în primul semestru din 2025. În pofida unei temperări a creşterii salariilor, consumul privat a fost rezilient, în timp ce rata şomajului a scăzut la 3,6% la mijlocul anului. Inflaţia a urcat la 5,3% în iulie 2025, determinată parţial de o creştere a TVA la pâine şi la restaurante la 20%.

După un an 2024 slab, investiţiile s-au redresat de asemenea, în urma cheltuielilor publice de capital mai ridicate. Pe partea negativă, exporturile au scăzut în ritm anual, în urma declinului exporturilor de produse energetice şi de materii prime. Cheltuielile guvernamentale au crescut cu 20% în primul semestru din 2025, în timp ce veniturile au urcat cu doar 13%, sporind riscurile fiscale.

Cu toate acestea, după aprobarea aderării la zona euro, Bulgaria beneficiază de îmbunătăţirea ratingului de credit rating şi de costuri de finanţare mai scăzute.