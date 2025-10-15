Disidentul anticomunist Adam Michnik, Doctor Honoris Causa la Universitatea „Ovidius” din Constanța

Istoricul polonez Adam Michnik și coordonatorul celui mai important ziar din Polonia a devenit Doctor Honoris Causa la Universitatea ”Ovidius” din Constanța, relatează InfoSudEst

“Cu ajutorul buletinului de vot a fost oprită puterea autocrației” – aceasta este concluzia principală trasă de disidentul și istoricul polonez Adam Michnik în discursul prin care a acceptat, miercuri, titlul “Doctor Honoris Causa” al Universității ”Ovidius” din Constanța, pentru cariera sa de peste jumătate de secol în care a fost pivot în căderea regimului comunist polonez și în tranziția democratică a țării sale.

După cuvintele introductive ale profesorului Dan Marcel Iliescu, rectorul UOC, care i-a mulțumit istoricului polonez pentru onoarea de a accepta titlul oferit de universitate, a urmat intervenția conf. univ. dr. Daniel Citirigă, decanul Facultății de Istorie și Științe Politice, la inițiativa căreia a fost organizat evenimentul.

Decanul FISP a trecut în revistă cele mai importante realizări ale lui Adam Michnik, de la anii petrecuți de acesta în închisorile comuniste din Polonia pentru scrierile sale incomode regimului la munca pe care a depus-o în calitate de membru al echipei mesei rotunde, care a asigurat efectiv trecerea la democrație în Polonia, și al primului parlament postcomunist al Poloniei până la fondarea publicației Gazeta Wyborcza, denumită și “New York Times al Europei de Est”, al cărei redactor-șef este până în prezent. Citește mai mult pe InfoSudEst