Noul lider al Siriei, Ahmed Al-Sharaa, prima întâlnire la Moscova cu Vladimir Putin

Președintele interimar al Siriei, Ahmed Al-Sharaa, s-a deplasat miercuri la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, primul contact direct între cei doi, relatează CNN.

Întâlnirea a fost deosebit de importantă, având în vedere sprijinul de lungă durată acordat de Putin vechiului regim dictatorial al lui Bashar al-Assad, răsturnat în decembrie de forțele rebele.

După căderea dinastiei Assad în Siria, fostul dictator a fugit tocmai Rusia, unde lui și familiei sale li s-a acordat azil din „motive umanitare”, a declarat la acea vreme o sursă oficială din Rusia pentru CNN.

Cu toate acestea, în timpul întâlnirii sale cu Al-Sharaa de miercuri, Putin a insistat că cele două țări „au fost extrem de prietenoase” timp de peste 80 de ani și că relația țării sale cu Siria „nu a fost niciodată legată de circumstanțele noastre politice”. „De-a lungul acestor decenii, am fost mereu ghidați de un singur lucru: interesele poporului sirian”, a continuat el.

Liderul rus a calificat răsturnarea regimului Assad drept „un mare succes și un pas către consolidarea societății” și a afirmat că cele mai recente alegeri parlamentare din Siria „vor consolida cooperarea între toate forțele politice” din țară, în ciuda „vremurilor dificile” cu care se confruntă.

La începutul acestui an, sute de oameni au fost uciși în sudul Siriei, în urma ciocnirii între membrii minorității druze și triburile beduine, manifestații care au dus ulterior la o intervenție militară.

Israelul s-a implicat, de asemenea, în conflict, afirmând că dorește să protejeze druzii, lovind mai multe clădiri guvernamentale din Damasc înainte de încheierea unui acord de încetare a focului.

Al-Sharaa a declarat miercuri că țara sa „restabilește relațiile cu toate țările din regiune și din lume și că există relații bilaterale și interese comune care ne leagă de Rusia”. „Avem relații strânse cu Rusia, iar o mare parte din sectorul energetic din Siria depinde de expertiza rusă”, a afirmat el.

Viceprim-ministrul rus, Alexander Novak, a declarat miercuri că țara sa este pregătită să sprijine Siria în procesul de reconstrucție după ani de război civil.

„Astăzi, am discutat proiecte specifice în domeniile energiei, transporturilor, turismului, sănătății, culturii și umanitar”, a declarat Novak reporterilor. „Toate aceste aspecte vor fi discutate în detaliu și suntem pregătiți să oferim sprijin și să participăm la reconstrucția Siriei”, a afirmat el.