Şeful ANAF, întrebat dacă există inspectori ai instituţiei care protejează anumite firme: Nu pot băga mâna în foc pentru aşa ceva. Noi ne monitorizăm colegii şi vedem că se întâmplă asta

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, afirmă că nu bagă mâna în foc pentru corectitudinea unor inspectori ai instituţiei în timpul controalelor, el recunoscând şi că au existat descinderi ale DNA care au vizat angajaţi ANAF, transmite News.ro.

Întrebat, miercuri seară, la Antena 3, dacă există firme protejate în România de către unii inspectori ANAF, Adrian Nica a răspuns că nu poate să nege acest lucru, pentru că au existat semnale privind existenţa unor asemenea cazuri.

”Nu pot băga mâna în foc pentru aşa ceva, pentru că sunt semnale clare în mediul public şi noi ne monitorizăm colegii şi vedem că se întâmplă asta. Asistăm cu stupoare când vedem unii dintre colegii noştri ridicaţi de DNA pentru astfel de fapte. Noi în momentul acesta în pachetul 2 de măsuri venim cu o serie de măsuri în sensul de a monitoriza colegii mai bine”, a declarat şeful ANAF, Adrian Nica.

El a precizat că în zona transportului alternativ au existat acţiuni ale inspectorilor ANAF şi că ”s-au blocat peste 175 de milioane de lei pentru care nu se plătesc taxe”.

”Au mai fost alte acţiuni ANAF referitor la cumpărăturile online, unde este de notorietate că avem site-uri care îşi schimbă identitatea la două ore şi cel care cumpără vede aceeaşi interfaţă. Aceste site-uri, unde românii cumpără plătind taxe, nu se înregistrează în Uniunea Europeană. Nu este o bătălie pierdută, pentru că acţiunile noastre în această zonă, alături de alte autorităţi ale statului, cum ar fi ANCOM, sunt ţintite şi reuşim să avem rezultate promiţătoare”, a adăugat preşedintele ANAF, Adrian Nica.

În 7 octombrie, ANAF anunţa că nouă funcţionari au fost relocaţi şi urmează a fi monitorizaţi, conducerea instituţiei precizând că ”decizia are ca scop relocarea personalului dintr-un mediu de lucru în care se înregistrau lipsa performanţei şi riscuri privind integritatea activităţii”.

Potrivit unui comunicat de presă transmis atunci de ANAF, măsura vine în continuarea deciziei luate în luna iulie, când conducerea Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) a fost schimbată şi un număr de 30 de funcţionari publici din conducerea instituţiei au fost înlocuiţi.

”Conducerea ANAF subliniază că eficienţa şi integritatea angajaţilor sunt priorităţi esenţiale pentru îmbunătăţirea performanţei administraţiei fiscale şi pentru crearea unei dinamici instituţionale bazate pe eficienţă, predictibilitate şi corectitudine. Prin urmare, decizia are ca scop relocarea personalului dintr-un mediu de lucru în care se înregistrau lipsa performanţei şi riscuri privind integritatea activităţii”, se mai arară în comunicat.

În continuare, activitatea personalului relocat va fi monitorizată din punctul de vedere al eficienţei şi integrităţii în noile roluri, pentru o justă evaluare a performanţei.

”Am dispus monitorizarea tuturor angajaţilor, în special a celor cu activităţi esenţiale în domeniul controlului fiscal şi al colectării, fiind vizate atât eficienţa profesională, cât şi prevenirea faptelor de corupţie şi de încălcare a integrităţii profesionale. Comportamentul profesional etic şi performanţa sunt obligatorii şi nu sunt negociabile”, a declarat Adrian Nicuşor Nica, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

În 3 octombrie, procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, a afirmat că, anul trecut, doar patru sesizări s-au primit din partea funcţionarilor ANAF cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală cu prejudiciu mai mare de 10 milioane de lei, ceea ce a fost o ”surpriză neplăcută”, întrucât se aştepta la mai multe astfel de sesizări.

În schimb, Voineag anunţă că, în ultimii doi ani, procurorii DNA au fosmulat acuzaţii faţă de ”undeva la 70 de persoane” din cadrul ANAF şi Vamă.