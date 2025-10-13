G4Media.ro
ANAF atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele…

Sursa foto: ANAF/Facebook

ANAF atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele instituţiei

Articole13 Oct • 92 vizualizări 0 comentarii

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele instituţiei, de la adresa [email protected], transmite Agerpres.

Contribuabilii sunt anunţaţi prin aceste emailuri despre „o posibilă neregularitate identificată în declaraţiile fiscale depuse”, iar pentru „remedierea situaţiei” trebuie urmaţi anumiţi paşi, se menţionează într-un comunicat al ANAF.

„Reiterăm următoarele: nu deschideţi aceste emailuri; nu accesaţi documentele anexate sau linkurile din conţinut; nu transmiteţi date personale sau bani către conturile menţionate. Serviciul Spaţiul Privat Virtual, pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, a fost creat şi dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituţia. De asemenea, contribuabilii pot obţine informaţii fiscale cu caracter general la Call Center ANAF 0314039160”, transmite sursa citată.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

