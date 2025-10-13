ANAF atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele instituţiei

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele instituţiei, de la adresa [email protected], transmite Agerpres.

Contribuabilii sunt anunţaţi prin aceste emailuri despre „o posibilă neregularitate identificată în declaraţiile fiscale depuse”, iar pentru „remedierea situaţiei” trebuie urmaţi anumiţi paşi, se menţionează într-un comunicat al ANAF.

„Reiterăm următoarele: nu deschideţi aceste emailuri; nu accesaţi documentele anexate sau linkurile din conţinut; nu transmiteţi date personale sau bani către conturile menţionate. Serviciul Spaţiul Privat Virtual, pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, a fost creat şi dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituţia. De asemenea, contribuabilii pot obţine informaţii fiscale cu caracter general la Call Center ANAF 0314039160”, transmite sursa citată.